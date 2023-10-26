حققت لاعبة منتخبنا الوطني للشراع والنادي البحري الرياضي أمينة شاه ذهبية صنف ألكا 6 للبنات ضمن بطولة المصنعة للإبحار الشراعي التي أقيمت في سلطنة عُمان بمشاركة 7 منتخبات هي: الكويت والسعودية والإمارات وقطر والهند وإيران إلى جانب منتخب عمان.



ومثلما حمل المنتخب الوشاح الفلسطيني عند مغادرته الكويت، تم حمله أيضا عقب مراسم التتويج، فيما أشاد مشرف عام لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي ورئيس الوفد نايف الهده بما حققته المتألقة أمينة من فوز مستحق، وما تميزت به من إمكانات وقدرات، مشيدا أيضا بجهود المدرب زين العابدين خيرات والأداء الطيب لبقية لاعبي المنتخب وهم: علي بو حمد، سعود المسعود، إبراهيم الفريح، مشعل الهيلم، سالم قلي ومشاري الكندي.