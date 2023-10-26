أعلنت ألمانيا وهولندا وبلجيكا أمس رسميا الإطلاق الرسمي لملفها المشترك لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات المقرر إقامتها عام 2027، وفي بيان مشترك ذكرت الاتحادات الثلاثة: «سعداء للإعلان عن الانطلاق الرسمي لملف (بي.إن.جي2027)، عقب أشهر من التجهيزات نتطلع قدما لتقديم ملفنا لاستضافة بطولة كأس العالم 2027، ونثق في أننا سننظم بطولة ذات جودة لا مثيل لها للفرق المشاركة والجماهير من جميع أنحاء العالم».



في الأسابيع القليلة المقبلة سوف تقوم الاتحادات الثلاثة بتشكيل ملف ترشح يتماشى مع المتطلبات التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظيم البطولة.



وأضاف البيان: «سيتم تحديد هذا وتوضحه في ملف الترشح الذي سيتم تقديمه يوم 8 ديسمبر المقبل».



وهناك 3 ملفات أخرى تتسابق على استضافة البطولة وهي لكل من البرازيل وجنوب أفريقيا، بالإضافة للملف المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك.



ومن المقرر أن يتم اختيار البلد المنظم للبطولة في مايو 2024 خلال اجتماع الجمعية العمومية لـ «فيفا».