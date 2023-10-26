في إطار جهودهما الرامية إلى دعم سوق المال الكويتي، وبمبادرة استراتيجية لتعزيز مكانة السوق في أوساط المجتمع الاستثماري العالمي، نظمت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة جولة ترويجية أقيمت في عاصمة المملكة المتحدة لندن من 23 إلى 25 أكتوبر 2023، وذلك بالتعاون مع مجموعة جيفيريز المالية، شركة الخدمات المالية العالمية البارزة في مجال أسواق المال وإدارة الأصول والاستثمار المباشر.



شكلت الجولة الترويجية فرصة لبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة للمشاركة في اجتماعات فردية مباشرة مع شركات عالمية بارزة تشمل بنوكا استثمارية وشركات إدارة الأصول المالية ومؤسسات استشارية متخصصة في مجال الاستثمار. وكان الهدف من هذه الجولة تسليط الضوء على أحدث تطورات سوق المال الكويتي وفرص الاستثمار فيه، بالإضافة إلى استعراض أحدث المنتجات والخدمات التي يقدمها للمستثمرين المؤسسيين والتي تتضمن التطورات المعنية بتدشين نموذج الوسيط المركزي (CCP) تزامنا مع إطلاق منصات الدخل الثابت. كما تشكل هذه الجولة فرصة لتبادل الآراء والسماع لملاحظات المستثمرين حول تجربتهم في الكويت والتعرف على احتياجاتهم.



وتعليقا على هذه المبادرة، قالت نورة العبدالكريم، رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت: تستقطب أسواق المال في المنطقة اهتمام العديد من المستثمرين المؤسسيين الدوليين، ونريد أن يعرف العالم أن الكويت لها دور رئيسي في ذلك، حيث نبحث باستمرار عن بناء شراكات متينة ومستدامة مع المجتمع الاستثماري الدولي، ونحرص على التواصل معهم وإبقائهم على اطلاع بآخر مستجدات سوق المال الكويتي وما يقدمه من فرص استثمارية ومنتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم.



وأضافت: في هذه الجولة الترويجية قمنا بسلسلة من الاجتماعات المباشرة مع شركات عالمية بارزة متخصصة في إدارة الاستثمار، واستمعنا إلى ملاحظاتهم وآرائهم حول تجربتهم الاستثمارية في الكويت وناقشنا احتياجاتهم، وسوف نقوم بتقييم ودراسة مدى إمكانية تطبيق تلك الاحتياجات بما يخدم السوق الكويتي ومكوناته.



هذا، واستعرضت البورصة والمقاصة تفصيليا ما تم خلال الفترة الماضية من إجراء سلسلة من الاختبارات لنظام الوسيط المركزي (CCP) للتأكد من مواءمة متطلبات النظام وقدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لتأهيلهم للعضوية. كما تعمل البورصة على تدشين عدد من المنتجات كصناديق المؤشرات (ETFs)، وسوق السندات والصكوك، تزامنا مع إطلاق النظام.



وتؤدي بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة دورا محوريا في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني، وتلتزمان بإنشاء سوق مالي فاعل يتسم بالشفافية، مما أدى إلى تطوير منصة تداول متقدمة وسوق مالي يتمتع بالسيولة. ذلك، وتستمر البورصة بإجراء التحسينات وتقديم المبادرات، وتلتزم بتسويق سوق المال الكويتي والشركات المدرجة فيه عبر سلسلة الأيام المؤسسية والجولات الترويجية، التي تتيح المجال لتقديم نظرة أعمق للمجتمع الاستثماري الدولي حول فوائد الاستثمار في سوق المال الكويتي.



منذ تسلم بورصة الكويت مهام إدارة السوق شهد السوق المال الكويتي عملية التطوير التي تعد إحدى أكبر العمليات من نوعها في المنطقة بشكل عام. ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود الدؤوبة المبذولة من منظومة السوق ومساهمتهم في تمكين المشاركين والمستثمرين فيه بالأدوات والأنظمة التي ترقى لمستويات الأسواق العالمية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى توسيع نطاق المنتجات والخدمات، وتوفير منصة استثمار جاذبة، وكذلك توسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير العديد من القواعد الموضوعة وفقا لاحتياجات السوق، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وخلق بيئة جاذبة للسيولة. كما أسهمت مساعي المنظومة في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي إلى «سوق ناشئ» ضمن ثلاثة من أبرز مزودي المؤشرات العالمية، ما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي رائد.