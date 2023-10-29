محمد الغنام: الصندوق بوابة الدخول إلى إستراتيجيات «المركز» الاستثمارية غير النشطة

فهد الرشيد: بدء الاستثمار بخطوات سهلة وأتعاب أقل من صناديق الأسهم الخليجية الأخرى

أطلق المركز المالي الكويتي (المركز) «صندوق الزخم الخليجي» GCC Momentum Fund الذي يعد أول صندوق يستثمر في الأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم، والتي تقوم بالاستثمار في أفضل الأسهم الخليجية أداء ومتابعة جميع مكونات مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب للزخم الخليجي.



ويعد «صندوق الزخم الخليجي» أول صندوق خليجي يقوم بتطبيق آلية الاستثمار وفق عوامل محددة، يتبع فيها مزود المؤشرات قواعد تتسم بالشفافية في عملية اختيار الأسهم تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ذات نفس المنهجية، مع مراعاة مستويات السيولة وعمق السوق، ويوفر «صندوق الزخم الخليجي» للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات فرصة الوصول لأسهم الشركات ذات أفضل عوائد معدلة وفق المخاطر.



ويعكس إطلاق «صندوق الزخم الخليجي» الجديد جهود «المركز» لتقديم الحلول والأدوات الاستثمارية المبتكرة لعملائه، بهدف تحسين العوائد المعدلة وفق المخاطر للمستثمرين. وتم تطوير آلية الصندوق من قبل فريق إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق أبحاث ودراسات استمرت على مدى عامين للتحقق من صلاحية هذه الاستراتيجية، وذلك بالتعاون مع مزود المؤشرات «ستاندرد آند بورز».



وفي تعليق له، قال نائب رئيس أول، إدارة استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محمد الغنام «يسرنا إطلاق صندوق الزخم الخليجي كأول صندوق غير نشط في الخليج يتبع منهجية الزخم في أسواق الأسهم الخليجية، وقد تم اختيار هذه المنهجية بعد إجراء دراسة تاريخية وتحليلية متعمقة لعدة منهجيات استثمار ومقارنتها بمؤشرات الأسواق الرئيسية من حيث الأداء والمخاطرة، وقد لاقت هذه الاستراتيجية طلبا كبيرا من قبل المستثمرين في الأسواق العالمية».



وأضاف «وخلال العشر سنوات السابقة، فاق أداء مؤشر ستاندرد آند بورز للزخم الخليجي أداء مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي المركب بنسبة 1.7% سنويا. ويخدم الصندوق المستثمرين الذي يفضلون الاستثمار في الأسواق الخليجية باستراتيجية طويلة الأمد لتحقيق عوائد جيدة معدلة بالمخاطر، الأمر الذي يمكنهم من الاستفادة من تأثير العوائد المركبة، ويعد هذا الصندوق بوابة لدخول استراتيجيات»المركز«الاستثمارية غير النشطة».من جانبه، قال نائب رئيس، إدارة استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهد الرشيد إن منهجية الزخم في «المركز» تقوم بانتقاء الأسهم حسب عوامل وأسس تتماشى مع الممارسات في الأسواق العالمية، ويتم انتقاء الأسهم التي تمثل مجتمعة 50% من رأس المال للأسواق الخليجية، وذلك لتحسين المستويات والتذبذب، وتتم إعادة مراجعة مكونات المؤشر كل 6 أشهر، ويمكن للمستثمرين بدء عملية الاستثمار في الصندوق عبر خطوات سهلة وبمعدل أتعاب للإدارة أقل من صناديق الأسهم الخليجية الأخرى.



وقام «المركز» بابتكار العديد من الأدوات الاستثمارية والخدمات المالية، وهو ما يؤكده إطلاق بوابات استثمارية فريدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه المنتجات الاستثمارية، إطلاق «صندوق المركز للعوائد الممتازة ـ ممتاز»، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و«صندوق المركز العقاري»، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و«صندوق فرصة المالي» الذي أطلقه «المركز» الصندوق الأول والوحيد للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005.

صندوق «الزخم الخليجي»

تأسس صندوق الزخم الخليجي في يناير 2023، ويعد أول صندوق يستثمر في الأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.



تعرف على منهجية الزخم

منهجية الزخم هي منهجية تقوم بالاستثمار في الأسهم الخليجية الأفضل أداء خلال الأشهر الـ 12 السابقة، ومطابقة جميع مكونات مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب للزخم الخليجي.



هذه آلية اختيار الأسهم

تقوم منهجية الزخم في «المركز» بانتقاء الأسهم حسب عوامل وأسس تتماشى مع الممارسات في الأسواق العالمية، ويتم انتقاء الأسهم التي تمثل مجتمعة 50% من رأس المال للأسواق الخليجية، ويتم إعادة مراجعة مكونات المؤشر كل ستة أشهر.



حقائق حول الصندوق

٭ 50 وحدة.. الحد الأدنى للاستثمار.

٭ مراجعة صافي قيمة الأصول للوحدة.. أسبوعيا.

٭ 0.2% رسوم الاشتراك.

٭ يشترط للاستثمار تواجد حساب بنكي فعال.

٭ الاشتراك عبر ملء نموذج وتوقيعه للمطابقة الشخصية عبر زيارة المقر الرئيسي «للمركز».

٭ يشترط تقديم صورة عن البطاقة المدنية السارية وجواز السفر.

خدمات «المركز» في قطاع الأسهم

٭ إدارة المحافظ: يقدم «المركز» خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية، بما يشمل المحافظ بإدارة الشركة أو بإدارة العميل وخدمات الاستشارات. ويضم فريق «المركز» نخبة من المختصين لتقديم حلول استثمارية تلائم احتياجات كل عميل وأهدافه الاستثمارية وإقباله على الاستثمارات المصحوبة بمخاطر أعلى أو أقل (تحمل المخاطر)، لتحقيق أعلى المكاسب من خلال استخدام نسب دقيقة ومدروسة من الفرص في فئات مختلفة من الأصول ونطاقات جغرافية متنوعة.



٭ خدمات صانع السوق: تعتبر خدمة صانع السوق أداة من أدوات عدة يوفرها «المركز» في مجال إدارة الأصول، بما في ذلك إدارة الاستثمار في الصناديق والمحافظ، وذلك بهدف تزويد العملاء بأفضل الفرص التي تسهم في بناء وتنمية الثروات المستدامة. وتهدف خدمات صانع السوق بشكل خاص إلى خلق توازن بين العرض والطلب، وسد الفجوة بين سعري البيع والشراء، وبالتالي إتاحة الفرصة للمستثمرين لبيع وشراء أسهم الشركات بأسعار مناسبة. ويمكن أن تؤثر خدمات صانع السوق إيجابيا على تكاليف اقتراض الشركات، وقيمة أسهمها، وقدرتها على التداول بأسعار عادلة. كما تسهم خدمات صانع السوق في تعزيز البيئة الاقتصادية المواتية في السوق، من خلال تحفيز الشركات على إدراج أسهمها في السوق الكويتي.

صناديق الأسهم الأخرى في «المركز»

٭ صندوق فرصة المالي: يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد مستقرة مع تقلبات منخفضة من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وإصدار وبيع أدوات المشتقات (خيارات الشراء) بالأسهم المدرجة في بورصة الكويت.



٭ صندوق «المركز» للاستثمار والتطوير (ميداف): يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو طويل الأجل في رأس المال من خلال الاستثمار بالشركات المدرجة في بورصة الكويت.



٭ صندوق «المركز» للعوائد الممتازة: يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الممتازة المدرجة في بورصة الكويت.



٭ صندوق «المركز» الإسلامي: يهدف الصندوق إلى الحصول على عوائد من خلال الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في بورصة الكويت.