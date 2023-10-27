أسامة أبوالسعود



شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع التاسع للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة مسقط في سلطنة عمان أول من أمس. وقال رئيس وفد الكويت ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري إن الوفد قدم مبادرة وقفية تتضمن وضع آلية تنظيمية موحدة لعملية الوقف تشمل كل ما يحتاج اليه من جوانب تأصيلية وعلمية.

وأكد المطيري حرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت على المساهمة في توحيد الرؤى وتنسيق الجهود وتعميق التواصل واستثمار الإمكانات والمبادرات الفاعلة والتعاون البناء من أجل تحقيق نهضة الأمة الإسلامية والمجتمعات الخليجية، مشددا على ضرورة تحويل هذه الأفكار والمبادرات المطروحة إلى واقع ملموس وبرامج عملية.

وبين سعي الوزارة الدائم لدعم ريادة الكويت والنهوض بالعمل الإسلامي والإنساني وتبني المبادرات المتميزة التي ترفع اسم الكويت في شتى المحافل وتعزز التعاون الخليجي المشترك، مثمنا جهود الوفود الخليجية التي ساهمت بإثراء هذا الاجتماع بأفكار وتوصيات لها انعكاسات إيجابية على المجتمعات الخليجية في مجالات عديدة.