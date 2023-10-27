كشف فريق مازيراتي إم إس جي ريسينج عن سيارة تيبو فولجوري التي ستشارك في الموسم العاشر من سباقات الفورمولا إي، ليتوج مسيرة النجاح اللافت الذي حققته مازيراتي في عام 2023.



وتم الكشف عن السيارة الجديدة خلال الاختبارات التمهيدية في حلبة ريكاردو تورمو في فالنسيا بإسبانيا. وتتمتع تيبو فولجوري بالمزايا التقنية التي ساهمت في تحقيق انتصارات العلامة في الموسم التاسع مع بعض اللمسات الجمالية الجديدة، مما يعكس إرث العلامة المتميز في عالم سباقات السيارات وابتكارها المستمر في مجال السيارات الكهربائية. وتجمع تيبو فولجوري، السيارة الكهربائية بالكامل من مازيراتي، بين تاريخ العلامة العريق والتقنيات المتقدمة بهدف تمثيل العلامة خلال المرحلة الجديدة لرياضة السيارات، بما ينسجم مع الخطط الاستراتيجية للعلامة وتوجهها نحو الابتكار.



وتبرز السيارة الجديدة بلمسات من لون Rame Folgore النحاسي في الجزء الخلفي، والذي يميز الجيل الجديد من السيارات الكهربائية الخاصة بالعلامة، وسيزين جميع السيارات المخصصة للطرقات بحلول عام 2030. وشهد الموسم التاسع من سباقات فورمولا إي عودة العلامة الإيطالية إلى بطولة العالم لسباقات السيارات بمقعد واحد للمرة الأولى بعد مشاركتها الأخيرة في سباق الفورمولا 1 قبل 66 عاما.



وسجلت مازيراتي أداء لافتا خلال سباقات الموسم مع الانطلاق من المركز الأول مرتين والوصول إلى منصات التتويج أربع مرات، فضلا عن الانتصار المميز في جاكرتا وهو الفوز الأول للعلامة في سباقات السيارات بمقعد واحد منذ الفوز بجائزة ألمانيا الكبرى عام 1957. وتعكس السيارة أعلى مستويات الإتقان من خلال الجمع بين اللون الأزرق المستوحى من شعار مازيراتي، واللمسات النحاسية المعاصرة التي تجسد اللون المستقبلي لسيارات فولجوري. وتستفيد تيبو فولجوري من مجموعة الجيل الثالث المميزة من سيارات الفورمولا إي لتكون أسرع السيارات المشاركة في البطولة العالمية وأكثرها كفاءة من حيث الطاقة حتى الآن.



كما ترسي السيارة معيارا جديدا لأداء السيارات الكهربائية، حيث تتميز باستطاعة تصل إلى 350 كيلوواط وسرعة قصوى تتجاوز 200 ميل بالساعة، بينما تضمن إمكانات الفرملة المتجددة بقوة 600 كيلوواط الحصول على 40% من إجمالي الطاقة المستخدمة خلال السباق من الطاقة المتجددة.



وتلعب سباقات الفورمولا إي وفريق مازيراتي إم إس جي ريسينج دورا محوريا في مسيرة تحول العلامة لإنتاج السيارات الكهربائية من خلال تطوير تقنيات سيارات السباق المبتكرة، وتزويد مختلف سيارات العلامة بها. ويتكون الموسم العاشر من بطولة الفورمولا إي من 17 جولة، بما في ذلك سباق جديد في طوكيو باليابان، ليكون الأكبر في تاريخ المسابقة. وينطلق في 13 يناير 2024 في مكسيكو سيتي بعد انتهاء الاختبارات التمهيدية.