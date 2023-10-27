البيدان: دور كبير للرياضة المدرسية في اكتشاف المواهب

الساير: الشراكة تأتي سعياً من البنك لدعم الشباب الرياضي



مبارك الخالدي



وسط حضور حشد من الرياضيين تقدمهم لاعبو الجيل الذهبي، وقع رئيس مجلس إدارة بنك وربة حمد مساعد الساير ورئيس الاتحاد الكويتي المدرسي والتعليم العالي فيصل مقصيد مساء أمس الأول عقد الشراكة الاستراتيجية بين البنك والاتحاد، وذلك بحضور مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ونواب المدير العام والرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم وعدد من والوكلاء والمسؤولين بوزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة الإعلام والهيئة العامة للشباب واللجنة الأولمبية الكويتية ونخبة من الرياضيين والمشاركين في الألعاب المختلفة للنشاط المدرسي.



وينطلق نشاط الموسم الجديد 29 الجاري وينتهي 9 مايو المقبل ليكون أطول موسم منذ انطلاق أعمال الاتحاد، كما سيحقق عقد الشراكة قفزة نوعية بإعداد الألعاب للموسم الجديد من 10 إلى 13 لعبة وارتفاع أعداد اللاعبين من 800 لاعب إلى اكثر من 1500 لاعب يمثلون 16 مؤسسة تعليمية جامعية وعددا كبيرا من المدارس الثانوية.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، ان الهيئة لن تتأخر جهد في دعم الاتحاد المدرسي خلال الفترة المقبلة من أجل اكتشاف المواهب الرياضية في مدارس وزارة التربية، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد وبنك وربة تجسد المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التجارية تجاه المجتمع بدعم الرياضة من خلال الاتحاد الرياضي المدرسي الذي يدعم بدوره الرياضة المدرسية.



وأشاد البيدان بالمسيرة الرياضية لرئيس مجلس إدارة بنك وربة حمد مساعد الساير كعضو سابق لمجلس إدارة نادي الكويت وبكونه مدركا تماما لأهمية الرياضة خصوصا في المراحل السنية.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك وربة حمد مساعد الساير، إن الشراكة مع الاتحاد المدرسي تأتي سعيا لدعم الشباب والرياضة وكذلك للدور الهادف الذي يقدمه الاتحاد للطلبة لمساعدتهم في تنمية مواهبهم الرياضية لتحقيق طموحهم وبلوغ المستوى الاحترافي وإتاحة الفرصة لاندماجهم مع الأندية المحلية والدولية، ومضيفا أن البنك يهدف من خلال هذه الشراكة إلى المساهمة في صقل مهارات الشباب ودعم مواهبهم لتحقيق الإنجازات وتعزيز صحتهم وتنمية قدراتهم وروح التعاون والتنافس الإيجابي، فالرياضة وسيلة فعالة لشغل وقت الفراغ والوقاية من المخدرات والحفاظ على شبابنا من السلوكيات الخاطئة والمحظورة.



كما قال الرئيس التنفيذي للبنك شاهين حمد الغانم: «نحتفل اليوم بتوقيع الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الكويتي المدرسي، وهي مبادرة من بنك وربة للمساهمة في تطوير النشاط الرياضي الكويتي وكذلك قدرات أبنائنا الطلبة مساعدتهم للانخراط في المباريات الرياضية لتحسين قدراتهم ومهاراتهم وكذلك لإشغالهم برياضات مفيدة لهم وللمجتمع، آملين ان يكون ذلك نواة لنجوم المستقبل كما كان في السابق، حيث كان النشاط المد رسي هو النبع الذي يخرج منه الرياضيون».



بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المدرسي فيصل المقصيد، إن الاتحاد حرص خلال السنوات الماضية على تعزيز الممارسة الرياضية والأنشطة في مدارس وزارة التربية والجامعات ونشر الوعي الرياضي التربوي وفق استراتيجيته للأعوام (2021-2026) مواهبنا في مدارسنا.



هذا وتم تكريم مسؤولي مدرسة سليمان ربيع الموسوي بعد تنظيمها احتفالية مصغرة بين الطلبة قبل مواجهة العربي والقادسية «ديربي الكرة الكويتية» كنوع من نبذ التعصب وأحد الأنشطة التي يتم تفعيلها في مدارس وزارة التربية. وتواجد في الاحتفال رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق اللواء متقاعد فيصل الجزاف والنجوم خالد الحربان وسعد الحوطي ووليد نصار وعبداللطيف الرشدان وعلي مروى وإسماعيل عبدالقدوس وعادل الشطي وعبدالله حسين.



الحربان: سعيد بعودة الرياضة المدرسية



أبدى شيخ المعلقين الرياضيين خالد الحربان سعادته بالإنجازات التي يحققها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي في اكتشاف المواهب الرياضية داخل مدارس وزارة التربية، مضيفا: «سعيد بتواجدي بين الحضور لرؤية إنجازات تتحقق بعدما كانت هدفا لنا أثناء تواجدي كمعلم في وزارة التربية، وأتمني من القائمين على الاتحاد وفي مقدمتهم فيصل المقصيد مواصلة العمل لعودة الرياضة المدرسية الى سابق عهدها وإمداد الأندية والمنتخبات بالمواهب كما كانت في السابق».