انطلاقا من دعمه المستمر للبرامج الثقافية والمبادرات الريادية الشبابية، أعلن بنك برقان عن رعايته وشراكته مع فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين لمدة عام كامل، وتجسد هذه الرعاية التي ستغطي كافة جهود الفريق لموسم 2023-2024 التزام البنك بتعزيز دور الكفاءات والمواهب الوطنية الواعدة إلى جانب التوسع في تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لتحقيق التنمية المستدامة للأعمال والمجتمع على حد السواء.



ويتكون الفريق من 175 متطوعا كويتيا من أصحاب المتاحف الخاصة والباحثين في التراث الكويتي واللهجة الكويتية والتحف النادرة، علما أن الهدف من تأسيسه هو تخليد العادات القديمة وتعريف الجيل الجديد بالتراث والتاريخ الكويتي بأسلوب متميز ومختلف.



وبهذه المناسبة، قالت مدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة النجادة: تندرج رعايتنا للفريق التطوعي إكسبو 965 ضمن برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث يسعى البنك دائما إلى دعم الأنشطة والمبادرات التي تسلط الضوء على الفنون وتسهم في الحفاظ على الموروث الكويتي والحرف اليدوية التي تمثل الهوية الكويتية وتاريخ آبائنا وأجدادنا.



وأضافت: نقدر دور أعضاء الفريق الفاعل على مدار العام في تنظيم العديد من المعارض، داخل الكويت وخارجها، من أجل عرض مقتنياتهم وأعمالهم اليدوية والحرفية التي تجسد التراث الكويتي وتساعد في نشر التوعية وتثقيف الجيل الجديد بشكل خاص كما ان دعم الطاقات الشبابية جزء أساسي ومهم في استراتيجية البنك.



من جانبه، قال مؤسس فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين علي محمد كمال: نتقدم بالشكر من بنك برقان لرعايته الكريمة ودعمه لأنشطة الفريق على مدى عام كامل، كما نفتخر بشراكتنا مع البنك ونقدر ثقته وإيمانه برسالتنا وهدفنا المتمثل في الحفاظ على تراث الآباء والأجداد والتحف النادرة، إلى جانب الحفاظ على اللهجة الكويتية والحرف اليدوية وبعض عاداتنا المهددة بالزوال.



وأوضح كذلك أن هذا الفريق التطوعي الذي تأسس عام 2016 يضم نخبة من المبدعين وأصحاب الحرف ممن كان هدفهم الأساسي الحفاظ على التراث الكويتي عبر الحرص على تطوير الحرفيين والمبدعين وتثقيف الأجيال الناشئة بتاريخ الكويت.



وتابع: يملؤنا الفخر بتمثيل الكويت، وخاصة في المعارض الخارجية والسفارات الأجنبية كما اننا عملنا على تنظيم العديد من المعارض المحلية التي استهدفت طلاب الجامعات والمدارس الذين عبروا عن إعجابهم وتفاعلهم مع مختلف الأنشطة التي شملتها تلك المعارض.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان مستمر في دعم المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تسلط الضوء على الفنون المحلية والتراث الكويتي بكافة أشكالها وسوف يعلن كل من البنك وفريق إكسبو 965 عن المعارض المقبلة طوال موسم 2023-2024 بشكل منتظم، ليتمكن كافة أفراد المجتمع من المشاركة فيها وزيارتها.