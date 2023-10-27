بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسالة شكر إلى الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة هذا نصها:



«صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة



تحية طيبة.. وبعد،،،



أود في ختام زيارتي الرسمية لبلدكم الصديق، أن أتوجه إليكم بأعمق مشاعر الشكر وأصدق معاني الامتنان لما لاقيته وأعضاء الوفد المرافق من لدن جلالتكم من استقبال ودي وحفاوة بالغة طوال فترة زيارتنا المثمرة.



وإذ أؤكد سعادتي بإتاحة الفرصة للقاء بجلالتكم فإننا في الكويت نعلق أهمية كبيرة على تعزيز روابط الصداقة التاريخية والاستراتيجية وتطوير سبل التعاون المتميزة القائمة بين بلدينا الصديقين، والتي تمتد جذورها لقرابة مائة وخمسة وعشرين عاما، حريصين على الارتقاء بها في جميع المجالات الحيوية المهمة إلى آفاق أوسع وأرحب بما يحقق أهداف بلدينا المرجوة وتطلعات شعبيهما المنشودة، مقدرين عاليا علاقاتنا الخاصة مع بريطانيا، ملتزمين بمواصلة العمل معكم من أجل شراكة بريطانية كويتية أكثر قوة وأوسع نطاقا دائمة النمو بما يخدم مصالح بلدينا المشتركة ويعود عليهما بالخير والرخاء.



ويسرني أن أبعث لجلالتكم بأصدق تمنياتي الشخصية بموفور الصحة وتمام العافية والهناء ولشعب المملكة المتحدة الصديق بدوام التقدم والرفعة والازدهار».



وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عاد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن عصر امس قادما من المملكة المتحدة الصديقة وذلك بعد تلبية سموه الدعوة الرسمية من قبل الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.



وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر المملكة المتحدة الصديقة، وذلك بعد تلبية سموه الدعوة الرسمية من صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة. وقد كان في وداع سموه سفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر محمد العوضي وسفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس والملحق العسكري للمملكة المتحدة لدى الكويت بول مولفيني وأعضاء سفارتنا ورؤساء المكاتب الملحقة والفنية المعتمدة في العاصمة البريطانية لندن.



هذا، وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف آر بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ولستون بولاية مين وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وراجيا له دوام الصحة والعافية.