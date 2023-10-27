بشرى شعبان



أكد محافظ مبارك الكبير اللواء محمود بوشهري على أهمية العمل لدعم الجهود الرامية للحفاظ على التراث الكويتي وحرف الآباء والأجداد. وقال بوشهري خلال ختام ملتقى الفرق التطوعية الثالث، الذي أقيم على هامش فعاليات المعرض السنوي الخامس لفريق اكسبو 965 إن محافظة مبارك الكبير تعمل بالتعاون مع وزارة التربية والفرق التطوعية الحرفية وفريق اكسبو 965 على تنظيم فعاليات داعمة ودورات تدريبية في هذا المجال ضمن جهود الدعم والمحافظة على التراث الكويتي. بدوره، لفت الشيخ دعيج جابر العلي إلى أهمية دعم مثل هذه الملتقيات والتي تعد تجمعا لأصحاب الحرف سواء من المواطنين أو الكويتيين لنقل رسائل الحب والكرامة إلى العالم كله، لافتا إلى أهمية الاستمرار في هذه الأنشطة سواء خليجيا أو عربيا أو دوليا.



من جانبه، قال الشيخ مالك جابر الصباح إن الصناعات الكويتية الحرفية والتراثية مصدر فخر واعتزاز، خاصة لأنه يقوم عليها مجموعة من شباب الكويت النشيطين.



وتمنى الجابر أن تلقى مثل هذه الحرف دعما سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك لتطويرها والحفاظ عليها.