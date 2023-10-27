أعلن مركز التواصل الحكومي، أن مجلس الوزراء وافق على منح المرأة الكويتية العاملة في القطاع الخاص علاوة الأبناء في حال عجز والدهم عن الكسب مع عدم تقاضيه أي راتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية أو إعالتها أولادها من دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليهم نفقتهم.



وذكر مركز التواصل الحكومي، في بيان عبر منصة «إكس»، أن هـــذه الموافقة جاءت بعد عرض مـــن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـــر الداخلية الشيخ طلال الخالــــد ودعما للمرأة الكويتية العاملة في القطاع الخاص وأســوة بالعاملـــين في القطــاع الحكومي.