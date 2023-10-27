بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي خلال جلسته العادية الإثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري اقتراح الأعضاء بشأن تخصيص أرض لإقامة مشروع إسكاني جنوب الطريق الدائري 6.5 وجنوب منطقة غرب عبدالله المبارك.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ التصديق على محضر الاجتماع العادي السادس لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي بتاريخ 2023/10/16.



ثم يبحث المجلس توصيات اللجان والمتضمنة المعاملات التالية:



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسارات خطوط هوائية من كل من محطة كاظمة ومحطة swd A إلى محطة جسر جابر بمنطقة الصبية.



٭ مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الإعلانات.



٭ طلب مؤسسة الموانئ الكويتية استقطاع جزء من موقع المنطقة التخزينية العاشرة بالدوحة لصالح وزارة الدفاع.



٭ طلب الرئاسة العامة للحرس الوطني تخصيص موقع مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار لخدمة معسكر الصمود بمنطقة معسكرات المباركية.



٭ طلب شركة المشروعات السياحية اعتماد حدود مشروع منتزه الخيران السياحي القائم.



٭ طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع لنشاط كهرباء السيارات وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت بالقطعة 2 في منطقة العقيلة.



٭ طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع لنشاط تبديل أسطوانات غاز في جمعية العقيلة.



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار خطوط هوائية في منطقة بنيدر.



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار خطوط هوائية من محطة التحويل الرئيسية الوفرة Z التابعة لربط الخليج وصولا إلى كل من محطات مدينة صباح الأحمد السكنية 47 وZ3.



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مسار لتحويل السيول بمنطقة جنوب الصباحية وغرب طريق الملك فهد بن عبدالعزيز.



٭ الموافقة النهائية على مشروع القطع التنظيمية لأجزاء العقارات الغير منظمة بالقطعة 9 بمنطقة الفنيطيس ضمن محافظة مبارك الكبير.



٭ طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة مبارك الكبير ضمن القطعة 7.



٭ طلب جامعة الكويت اعتماد المخطط الهيكلي المعدل لمشروع الحرم الطبي في مدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية.



ويتضمن جدول الأعمال اقتراح العضو م.علياء الفارسي بشأن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق اشتراطات ذوي الإعاقة وكود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.