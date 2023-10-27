وزير الدفاع زار سفارتنا في الرياض: دور كبير للسفارة في دعم وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين والعاملون بها حريصون على تمثيل وطنهم التمثيل المشرف

الفهد التقى قيادات عسكرية كويتية بالمملكة: مشاركتكم إلى جانب إخوانكم السعوديين ترجمة لعمق الروابط التاريخية والأخوية ووحدة المصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين

أولم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد مساء أمس الأول على شرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارة الشيخ أحمد الفهد الرسمية للمملكة وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي بالسعودية الشقيقة.



من جهة أخرى، زار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد أمس مقر سفارتنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة في العاصمة الرياض، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة، حيث كان في استقباله لدى وصوله لمقر السفارة سفيرنا لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد، والملحق العسكري العميد الركن محمد أحمد عبدالنور، وأعضاء البعثة الديبلوماسية والملحقية العسكرية.



وقد أشاد الشيخ أحمد الفهد بالجهود التي تبذلها سفارتنا في الرياض ودورها في دعم وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، كما أثنى على دور العاملين فيها وحرصهم على تمثيل وطنهم التمثيل المشرف، وعنايتهم واهتمامهم بشؤون إخوانهم المواطنين الكويتيين المتواجدين في المملكة.



كما التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع خلال الزيارة عددا من قيادات القوات المسلحة الكويتية المتواجدين في المملكة، حيث نقل لهم تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، معبرا لهم عن فخره واعتزازه بمنتسبي القوات الكويتية المشاركين إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تأتي ترجمة لعمق الروابط التاريخية والأخوية ووحدة المصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزز من مفهوم التعاون والعمل الجماعي المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وأعرب الشيخ أحمد الفهد قبيل مغادرته العاصمة الرياض عن خالص شكره وعظيم امتنانه للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، سائلا المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرفعة والازدهار، وللعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء. وكان في وداع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمطار الملك خالد الدولي نائب وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن.



هذا، وقد عاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد والوفد الرسمي المرافق له إلى البلاد ظهر أمس الخميس.