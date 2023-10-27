استقبل نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد المستشار الإعلامي للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد فهد المطيري الذي زار «الأنباء»، حيث بحثا سبل تدعيم العلاقات الإعلامية في سبيل تعزيز جهود مجلس التعاون على مختلف الصعد وتكريس دوره في زيادة اللحمة الخليجية والاطلاع على الأنشطة المتنامية للمجلس، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتصب في تدعيم علاقات شعوب دول المجلس وهيئاته ومؤسساته.



وأشاد العميد المطيري بدور «الأنباء» في هذا الصدد، آملا زيادة التعاون في المجال الإعلامي لما له من أهمية في دعم مجلس التعاون.