القاهرة ـ هناء السيد



أكد الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس أهمية دور الإعلام العربي في دحر الافتراءات وتبيان الأكاذيب التي تروج لها الآلة الإعلامية للكيان الإسرائيلي المحتل والغرب وكل زيف يمارس ضد القضية الفلسطينية. جاء ذلك في تصريح للخميس عقب اختتام أعمال الدورة التاسعة لملتقى قادة الاعلام العربي أمس لمناقشة سبل الرد على رواية الاحتلال الإسرائيلي الزائفة بخصوص العدوان على قطاع غزة. ودعا الخميس إلى أهمية أن يكون للإعلام العربي دور إيجابي في توصيل الرسالة الإعلامية الصحيحة غير المغلوطة، سواء للجانب العربي أو للجانب الغربي وكل دول العالم لتوضيح أن هناك ضحايا فلسطينيين وأطفالا يدفعون الثمن وشعبا يقتل ويشرد ويتعرض لأبشع أنواع الجرائم البشرية والإنسانية. وأكد أن جريمة الاحتلال الإسرائيلي غير الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني «جريمة إنسانية وبشرية بشعة متكاملة الأركان»، داعيا إلى أهمية مواجهة الادعاءات الإسرائيلية الزائفة من خلال إعلام عربي قوي لنصرة المظلومين والضعفاء والمستضعفين في قطاع عزة. وأشار الخميس إلى أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلفت آلاف الشهداء والجرحى والملايين الذين تأثروا وتعرضوا للقصف والإيذاء.