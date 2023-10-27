تقدم الاتحاد العام للصحفيين العرب بخالص العزاء وعظيم المواساة الى الزميل وائل الدحدوح مراسل شبكة «الجزيرة» لاستشهاد زوجته ونجله وابنته نتيجة الغارات الإسرائيلية في جنوب وادي غزة على الرغم من أنها ضمن المناطق التي طلبت قوات الاحتلال من أهالي غزة التوجه إليها.



ولفت الاتحاد، في بيان، الى ازدياد عدد الصحافيين الذين استشهدوا في قطاع غزة نتيجة الغارات الإجرامية التي تشنها الطائرات الإسرائيلية إلى 22 صحافيا فلسطينيا بالإضافة إلى إصابة 8 من الصحافيين الفلسطينيين.



وناشد الاتحاد العام للصحفيين العرب منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان على التدخل الفوري العاجل لوضع حد لهذه الهجمات الإسرائيلية الهمجية حفاظا على أرواح الشعب الفلسطيني والعمل على الحفاظ على سلامة الصحافيين.