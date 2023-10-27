مسقط - مفرح الشمري



بحضور جماهيري من مختلف الأعمار، يواصل مهرجان «الدن» الدولي الرابع تقديم أنشطته في الجمعية العمانية للسيارات، حيث قدمت فرقة «براهين» الإيرانية مسرحيتها الموجهة للطفل بعنوان «براهين» التي حملت بين طياتها تحذيرات للأطفال واستخدام مواقع التواصل بطريقة سيئة مما تؤثر على حياتهم وابتعادهم عن الكتاب الذي يعتبر الصديق الوفي لهم حتى تتفتح عقولهم لخدمة وطنهم بالشيء المفيد.



العرض نال إعجاب الأطفال الذين تفاعلوا معه بشكل كبير، ورغم الهنات الموجودة فيه لكنه أوصل رسالته الهادفة التربوية بعدم اتباع مواقع التواصل والتفاعل معها إلا بالشيء الذي يفيد حتى لا تصبح شيطانا يدمر حياة الصغار.



وانتقل الحضور بعد ذلك إلى خيمة الجلسات الحوارية، حيث قدم أ.د.سيد علي إسماعيل معلومات مهمة عن المسرح الفلسطيني قبل النكبة، مستعرضا نشأته والأعمال التي قدمها والتي كانت قبل نشأة الكيان الصهيوني.



وشهدت الجلسة تفاعلا كبيرا من الحضور، خصوصا في ظل ما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة في الوقت الحالي من قصف همجي من قبل الكيان الصهيوني المحتل. وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عرضا في مسابقة «مسرح الشارع» حمل اسم «محطة انتظار»، تأليف وأداء عبدالله صالح، إخراج د.عدنان سلوم، وتصدت لإنتاجه مؤسسة «ربع قرن» الإماراتية، واستطاع الممثل من خلال فن الإيماء (التمثيل الصامت) تقديم العمل ببراعة للقدرات التي يمتلكها والتي أوصل من خلالها رسالة وهي ان الحياة فيها محطات انتظار كثيرة ويجب علينا التحلي بالصبر لاجتيازها، وانه على الرغم من صعوبات الانتظار إلا انه يجب علينا ان تكون في حياتنا محطات للراحة لإسعاد أنفسنا.



بعد ذلك قدمت المدرسة العليا للفنون المسرحية الإسبانية عرضا مسرحيا للكبار بعنوان «رمق بين الشفاه»، أحداثه مأخوذة من حياة الكاتب الإسباني الشهير فيديريكو جارسيا لوركا، حيث أوضح العرض ان روحه لاتزال باقية بيننا في حياتنا اليومية على الرغم من انه توفي منذ 80 عاما، وذلك من خلال تقديم سلسلة صور مركبة توضح المعاناة التي يعيشها الإنسان في مجتمعه، والتي قدمتها بطلات العرض في شكل استعراض موسيقي راقص نال إعجاب الجميع للقدرات الاحترافية للممثلات المشاركات.