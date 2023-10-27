تحتفي جمعية الفنانين الكويتيين بالمسيرة الرائدة للحركة المسرحية في الكويت، حيث تقيم أولى فعالياتها المسرحية بمناسبة مئوية المسرح الكويتي من خلال ندوة بعنوان «المسرح الكويتي في مائة عام»، بمشاركة نخبة من المسرحيين.



وتتطرق الندوة الى أبرز المحطات في تاريخ المسرح الكويتي خلال مائة عام، عبر رصد حركة وتطور المسرح بالديرة على مدى عدة أجيال متعاقبة، ودور وجهود وإسهامات المؤسسين والرواد، الذين قاموا ببناء اللبنات الأولى في الحركة المسرحية.



وفي هذا الصدد، قال أمين السر جمعية الفنانين الكويتيين ورئيس لجنة شؤون المسرح المخرج القدير عبدالله عبدالرسول: ندوة مئوية المسرح الكويتي تحاكي 100 عام من الإنجازات المسرحية الإبداعية، برز فيها دور الفنان المسرحي الكويتي الذي قدم زخما هائلا من التجارب المسرحية التي حققت المكانة المهمة على الخارطة المسرحية العربية، وبصمة راسخة في ذاكرة وتاريخ الفن الكويتي، ومحط الأنظار في البعدين الفني والثقافي منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وامتدت لوقتنا الحاضر.



وذكر المخرج عبدالله عبدالرسول: أيضا بمناسبة الاحتفاء بمئوية المسرح الكويتي، ستنظم جمعية الفنانين الكويتيين ندوة حول تجربة الحركة النقدية الفنية الكويتية، وستقوم بإدارتها أستاذة النقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية د.سعداء الدعاس، مشيرا إلى أن الندوة ستشهد مشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات النقد الفني.