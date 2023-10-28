أكد نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي ماوريتسيو غاسباري ضرورة التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» مع الكويت.



وتعهد غاسباري خلال لقاء مع مجموعة الصداقة البرلمانية بمجلس الأمة مساء أمس الخميس بالتنسيق مع نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني بشأن حث العراق على الالتزام الكامل بالاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين.



من جانبه، قال نائب رئيس الوفد الكويتي النائب فارس العتيبي لـ «كونا» إن هذا اللقاء المهم مع نائب رئيس مجلس الشيوخ يأتي في إطار زيارة وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الى إيطاليا، مشيرا إلى أنه يعكس العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط إيطاليا بالكويت حكومة وشعبا.



وأكد أن لقاءات الوفد في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين كانت فرصة ايجابية لعرض ومناقشة القضايا المهمة ذات الأولوية لدى مجلس الأمة وعلى رأسها قرار المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء اتفاقية «خور عبدالله» التي وقعتها حكومتا الكويت والعراق وصادق عليها برلمانا البلدين وتم ايداعها في الأمم المتحدة.



وذكر العتيبي في هذا الصدد أن الوفد الكويتي قدم شرحا حول تداعيات قرار المحكمة العراقية وأثره على العلاقات الثنائية وما يمثله من انتهاك للأعراف والمواثيق الدولية ما يستلزم في هذا الشأن تأكيد المجتمع الدولي والدول الصديقة ضمان احترام العراق لهذه الاتفاقية.



وأضاف «لقد طرحنا في هذه المناسبة كذلك تطورات القضية الفلسطينية التي تهم الكويت حكومة وشعبا والوضع الانساني، كما أوضحنا التمسك بالسلام الدائم والعادل الذي يقوم على حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية».



وتابع «لمسنا من الجانب الايطالي تفهمه لمأساوية الوضع في غزة وحرصهم على معالجة الوضع الانساني غير المقبول والعمل على حل جذور الأزمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».



بدوره، أشاد النائب بدر العنزي باللقاء الودي والصريح مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الذي أكد الاعتزاز المشترك بأواصر الصداقة التي ترسخت بين الكويت وايطاليا على مدى عقود وحرص البرلمان الايطالي على المساهمة الفعالة في توطيد التعاون على كافة الأصعدة.



وقال العنزي ان أهم الموضوعات التي تبناها الوفد البرلماني الكويتي في هذه الزيارة المهمة كان التركيز على تسليط الضوء على محورية القضية الفلسطينية وفضح انتهاكات عدوان الاحتلال الإسرائيلي الجارية ضد قطاع غزة والتشديد على الفارق الواضح بين من يدافع عن حقه وأرضه وبين المحتل.



وأضاف: شددنا على دور البرلمانيين الذين يمثلون شعوبهم والتي لا يمكن أن تقبل ضمائرها بهذا الظلم وقتل المدنيين العزل وتجويعهم وتدمير بيوتهم.



وعقد لقاء وفد مجلس الأمة برئاسة النائب د.محمد الحويلة وعضوية النواب فارس العتيبي وبدر الشمري وبدر العنزي يرافقه سفير الكويت ناصر القحطاني مع السيناتور غاسباري وممثل جمعية الصداقة البرلمانية الايطالية- الكويتية ماركو داتيس في مقر المجلس بقصر «ماداما».



ورافق وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الثانية في زيارته الى مجلس الشيوخ المستشار في سفارة الكويت يوسف التركيت ومن إدارة المنظمات البرلمانية الدولية بمجلس الأمة عبدالعزيز نصرالله وسعود الرقم.