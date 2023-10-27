الحويلة: التركيز على قضيتنا المركزية الأولى وقضية العرب وما تعاني منه الأراضي المحتلة من انتهاكات صارخة لا يقبلها أي إنسان

ثمن رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية- الإيطالية بمجلس الأمة د.محمد الحويلة اليوم الجمعة نتائج زيارة الوفد الناجحة إلى البرلمان الإيطالي والحصول على التأييد في قضية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله».

وقال د.الحويلة في تصريح لـ«كونا» إن اللقاءات العديدة التي جمعتنا بنائبي رئيسي مجلس النواب جورجو موليه ومجلس الشيوخ ماوريتسيو غاسباري ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ثم بمجموعة الصداقة البرلمانية الإيطالية- الكويتية كانت مثمرة وإيجابية وتناولت قضايا عدة ذات أهمية خاصة.

وأوضح أن الزيارة تركزت على موضوعات رئيسة أولها قضية الإلغاء أحادي الجانب لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» الموقعة بين حكومتي الكويت والعراق بمصادقة برلمانيهما والمودعة لدى الأمم المتحدة في 2013 وما تبع ذلك الإجراء من تطورات سلبية مع التشديد على وجوب احترام الجانب العراقي لالتزاماته القانونية المترتبة على الاتفاقية.

وعبر عن تقديره لتأييد القيادات البرلمانية الإيطالية لحيثيات الموقف الكويتي والقانون الدولي وتعهد نائبي رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب بالعمل على رفع الموضوع إلى الحكومة الإيطالية ممثلة في نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني من أجل حث العراق على الالتزام الكامل بالاتفاقية ذات الطابع الدولي.

وأضاف د.الحويلة أن الوفد الكويتي ركز كذلك على قضيتنا المركزية الأولى وقضية العرب وما تعاني منه الأراضي المحتلة من انتهاكات صارخة لا يقبلها أي إنسان كما هو الحال في قطاع غزة الذي يشهد تعديا صارخا على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.

وقال د.الحويلة «أوضحنا للجانب الإيطالي في جميع لقاءاتنا موقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية معبرين عن الرأي العام في الشارع الكويتي وفي مجلس الأمة بشكل خاص بالتشديد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية المدنيين وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة لإيصال مواد الإغاثة وكافة المستلزمات الأساسية لإخواننا من الشعب الفلسطيني».

وبين أن اللقاءات أكدت الحرص المتبادل على العلاقات البرلمانية بين مجلس الأمة والبرلمان الإيطالي وعلى تطويرها انطلاقا من العلاقات الثنائية التاريخية المميزة التي تربط الكويت وإيطاليا اللذين يستعدان للاحتفال بالذكرى الـ60 على التبادل الديبلوماسي العام القادم.

وأشار إلى أن الزيارة أتاحت للنواب كذلك الوقوف على الاهتمام الإيطالي الكبير بدور الكويت الرئيس والإيجابي في إرساء الاستقرار والأمن والسلم الإقليمي والدولي على أسس الحوار والتعاون وتعزيز نهج التعددية الدولية.

وفي الختام، أشاد رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية- الإيطالية بالزيارة «المهمة الموفقة» وبنتائجها «الإيجابية» وما حققته من «نجاح في طرح وشرح القضايا المهمة ذات الأولية وحشد الدعم بشأنها» بالإضافة إلى تبادل الرؤى والتأكيد على الدور البرلماني في تعزيز العلاقات وتعميق الصداقة بين الشعبين الكويتي والإيطالي.

كما عبر د.الحويلة عن امتنانه بما لاقاه وفد مجلس الأمة من ترحيب وحفاوة في لقاءاته مع قيادات مجلسي النواب والشيوخ الايطاليين معربا عن تقديره الخاص لدور سفيرنا لدى إيطاليا ناصر القحطاني «النشط والفعال» في نجاح الزيارة وتسهيل مهمة الوفد.

ويضم وفد لجنة الصداقة برئاسة النائب د.محمد الحويلة في عضويته النواب فارس العتيبي وبدر الشمري وبدر العنزي ومن إدارة المنظمات البرلمانية الدولية بمجلس الأمة عبدالعزيز نصر الله وسعود الرقم.