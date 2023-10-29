الدوحة - فريد عبدالباقي



بدأت العاصمة القطرية (الدوحة)، في استقبال ضيوف حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتوزيع الجوائز السنوية لعام 2022، والمقرر له مساء الثلاثاء المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بعد غياب أربع سنوات.



ومن المقرر أن يقوم الاتحاد الآسيوي بتقديم درع تقديرية إلى اللجنة العليا للمشاريع والإرث، تقديرا لاستضافة قطر لبطولة كأس العالم قطر 2022، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.



وينافس اتحاد الكرة على جائزة أفضل اتحاد وطني «الفئة الذهبية»، مع اتحاد هونغ كونغ، واتحاد نيبال، كما سيتم تكريم أفضل لاعب في آسيا، حيث تم ترشيح ثلاثة لاعبين في فئة الرجال، وهم القطري المعز علي، والسعودي سالم الدوسري «الأقرب لنيل الجائزة»، والأسترالي ماثيو ليكي، في حين يتنافس على جائزة أفضل لاعبة كل من الأسترالية سامانثا كير والصينية زهانغ لينيان واليابانية ساكي كوماغاي.



ويشهد حفل توزيع الجوائز تقديم 18 جائزة في الفئات المختلفة، من ضمنها جائزة أفضل اتحاد إقليمي، وهي جائزة تقدم للمرة الأولى، في حين تمت إعادة تشكيل فئات جوائز أفضل اتحاد وطني، وجوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين.



ومن بين أبرز الجوائز التي يقدمها الاتحاد الآسيوي خلال حفل الجوائز السنوي، جائزة أفضل لاعب محترف خارج القارة ويتنافس عليها كل من: مهدي تاريمي «بورتو ومنتخب إيران»، وكاورو ميتوما «رويال يونيون سانت غولواز/ برايتون هوف البيون، ومنتخب اليابان»، وكيم مين- جاي «فناربخشة/ نابولي، ومنتخب كوريا الجنوبية».



أما الجائزة الخاصة بالحكام، فيتنافس عليها كل من كريس بيث (أستراليا) «حكم ساحة»، وانتون شتاينن (أستراليا) «حكم مساعد»، وآشلي بيكام (أستراليا) «حكم مساعد»، وعمار الجنيبي (الإمارات) «حكم فيديو مساعد VAR».



هذا، ويتصدر «ديربي الهلال» المشهد في ختام الجولة السابعة من الدوري القطري، والتي تجمع بين العربي «6 نقاط» مع الأهلي «الحادي عشر وقبل الأخير 3 نقاط» في الـ 5:30 مساء على ستاد الثمامة المونديالي، فيما يلتقي نادي قطر «5 نقاط» مع المرخية «الأخير 3 نقاط» في الـ 7:30 مساء بستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، وبنفس التوقيت يلتقي الوكرة «11 نقطة» مع أم صلال «8 نقاط» على ستاد الجنوب المونديالي.