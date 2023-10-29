

ثامر السليم



انطلقت اختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الثاني عشر الراغبين في دخول كليات جامعة الكويت في الحرم الجامعي بالشدادية، حيث قدم الطلبة اختباري اللغة الانجليزية والرياضيات إلكترونيا في مختلف مختبرات الجامعة في الكليات العلمية والأدبية كحد أدنى 50 طالبا في المختبر الواحد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل الإدارات المعنية.



وتزامن الاختبار القدرات مع اختبارات الميدتيرم، والتي تقرر عقدها يوم السبت بجامعة الكويت في مختلف الكليات مما أدى إلى ازدحام مروري وربكة بمداخل الكليات بسبب التدقيق على البطاقة المدنية.



هذا، وقد اشتكى عدد من طلبة جامعة الكويت منع العديد منهم من الدخول إلى الاختبار بسبب التأخر عن وقت الاختبار المحدد، كما لم يتم ادخال الطلبة الذين لم يحضروا البطاقة المدنية الأصلية أو جواز السفر، واستغربوا من إبلاغهم بعدم استرداد رسوم الاختبارات أو الاحتفاظ بها للاختبار القادم.