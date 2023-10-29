واصل توتنهام انطلاقته الصاروخية بعدما حقق فوزه الثامن هذا الموسم من أصل 10 مباريات، ليتمسك بصدارة الدوري الانجليزي لكرة القدم، وذلك إثر تخطيه مضيفه كريستال بالاس 2-1 في افتتاح منافسات المرحلة العاشرة.



وفاز النادي اللندني بهدف سجله جويل وورد عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (53) قبل أن يضيف الكوري هيونغ مين سون الثاني (66). وقلص الغاني جوردن أيوو النتيجة للخاسر (90+4). ورفع سبيرز رصيده إلى 26 نقطة بفارق خمس نقاط عن مان سيتي الثاني الثالث الذي يواجه مان يونايتد في هذه المرحلة، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 11 برصيد 12 نقطة.



وخاض فريق شمال لندن 10 مباريات حتى الآن، فاز في 8 وتعادل في اثنتين وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن إلى جانب جاره أرسنال.



من جهة أخرى، اكتسح أرسنال ضيفه شيفيلد يونايتد بخماسية نظيفة على ملعب «الإمارات»، ليرفع «المدفعجية» رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني مؤقتا وبفارق نقطتين عن توتنهام المتصدر، فيما واصل شيفيلد تذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة والأضعف دفاعيا وهجوميا في المسابقة حتى الآن.



وسجل الإنجليزي إيدي نكيتياه ثلاثية أرسنال في الدقائق 28 و50 و58، والذي أصبح أول لاعب يسجل «هاتريك» مع أرسنال في «البريمييرليغ» منذ 8 سنوات منذ ثيو والكوت ضد وست بروميتش في مايو 2015.



واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 86 بعد مطالعة تقنية الفيديو انبرى لها فابيو فييرا وسددها في الشباك معززا التقدم بهدف رابع، وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع سجل تاكيهيرو تومياسو الهدف الخامس بعد ركلة ركنية نفذت صوب منطقة الجزاء وفشل الدفاع في تشتيتها.



هذا وعاد تشلسي إلى مسلسل النتائج المتذبذبة على أرضه وخسر أمام برينتفورد 0-2.



وبعدما سيطر على ضيفه في الشوط الأول وأهدر فرصا عدة، اهتزت شباك «البلوز» في الشوط الثاني عبر المدافع المخضرم إيثان بينوك الذي صوب رأسية قريبة وسط الدفاع التائه للفريق الأزرق (58)، وبعد تمريره كرة الهدف الأول سجل الجناح الكاميروني براين مبويمو الثاني أمام المرمى الخالي، في وقت كان فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو يحاول معادلة الأرقام والحارس الإسباني روبرت سانشيس متقدما عن مرماه (90+6).



وتراجع تشلسي مؤقتا إلى المركز الحادي عشر، برصيد 12 نقطة من 10 مباريات، فيما صعد برينتفورد إلى المركز العاشر.



إلى ذلك، يلتقي على ملعب «أولدترافورد» مان يونايتد الجريح مع جاره مان سيتي بطل الدوري في المواسم الثلاثة الماضية.



وخاض يونايتد 9 مباريات هذا الموسم، حيث فاز في 5 منها جميعها على فرق من القسم الثاني من الترتيب وخسر 4، ويحتل يونايتد المركز الثامن.



ويقدم يونايتد عروضا سيئة هذا الموسم وقد حقق جميع انتصاراته بفارق هدف وحيد واحتاج الى الحظ في بعض المباريات ليخرج فائزا على الرغم من كونه كان الطرف الأضعف.



في المقابل، وبعد بداية مثالية حقق فيها الفوز في مبارياته الخمس الأولى في الدوري، سقط سيتي في مباراتين تواليا أمام ولفرهامبتون وأرسنال قبل أن يستعيد توازنه بالتغلب على برايتون 2-1 في الجولة الأخيرة.