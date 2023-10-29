القصائد المشاركة ستصدر في ديوان يخصص ريعه كاملا لصالح المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

مكافأة القصيدة الأولى 10 آلاف دولار والثانية 7 آلاف دولار والثالثة 5 آلاف دولار





يوسف غانم



تأكيدا للحرص على فتح المجال لأكبر عدد من المشاركين وتشجيعا للشعراء ولحركة الشعر، ودعما لصمود أهل غزة، وبعد أن وجهت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية نداء إلى جميع شعراء العربية في جميع أنحاء العالم للمشاركة في ديوان شهداء العزة شهدت الأيام الماضية إقبالا كبيرا من الشعراء العرب للمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الأضخم، فقد تم رفع قيمة المكافأة للقصائد الفائزة.



في هذا الصدد، قال الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية: كنت واثقا أن ضمائر شعراء الأمة العربية يقظة وهذا أمر طبيعي عهدناه من الشعر والشعراء العرب، فلقد عاش شعراؤنا العرب قضايا أمتنا بكل أحاسيسهم ومشاعرهم يفرحون لإنجازاتها وانتصاراتها الرائعة، فتفوح قصائدهم بأريج زكي فيه عبق النصر والاعتزاز بالعروبة ويحزنون إذا ما أحاطت بأمتهم النكبات والمصائب وما أكثرها! تراهم في هم وغم، قصائدهم نسيج ألم، ودموع متدفقة لا تعرف عيونهم طعم النوم ولا نفوسهم طريق الراحة والاستقرار.



لذلك كان القرار السريع برفع قيمة الجوائز لتصبح على النحو الآتي: تمنح القصيدة الأولى مكافأة قدرها عشرة آلاف دولار، والقصيدة الثانية مكافأة قدرها سبعة آلاف دولار، والثالثة مكافأة قدرها خمسة آلاف دولار.



وأوضح البابطين أن جميع القصائد المشاركة ستعرض على لجنة تحكيم فنية متخصصة، مشيرا إلى أن القصائد المشاركة ستصدر في ديوان يخصص ريعه كاملا لصالح المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



هذا وحددت المؤسسة عددا من الشروط الواجب توافرها في القصائد للمشاركة في المسابقة، وهي:



٭ أن تكون باللغة العربية الفصحى.



٭ آخر موعد لقبول المشاركة 30 نوفمبر 2023.



٭ يرسل المشارك نبذة تعريفية مختصرة عنه مع بيانات الاتصال الخاصة به بريديا وهاتفيا وإلكترونيا.



وتؤكد المؤسسة على أن الفرصة مازالت سانحة لمن يرغب بموافاتها بالقصائد المشاركة المعبرة عن المشاعر الوطنية العربية والإنسانية التي تعتمل في نفوس الجميع جراء ما يحدث في غزة من فظائع رهيبة بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني دون رحمة أو وازع من ضمير.



وترجو المؤسسة سرعة إرسال المشاركات عبر الوسائط الآتية: العنوان البريدي: ص.ب 599 الصفاة ـ الرمز البريدي 13006 ـ الكويت، أو من خلال الفاكس على رقم 0096522455039، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة.