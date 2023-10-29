



أصدر وزير الشؤون الاجتماعية ووزير شؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا باستحداث مراكز تنمية المجتمع ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.



وتضمن القرار:



مادة أولى: تستحدث المراكز التالية بمستوى قسم على أن تتبع تنظيميا مراقبة مراكز التنمية الاجتماعية بإدارة تنمية المجتمع:



٭ مركز جابر الأحمد A5.



٭ مركز غرب عبدالله المبارك.



مادة ثانية: تزاول مراكز تنمية المجتمع المستحدثة ذات الاختصاصات التنظيمية المحددة لها في القرار الوزاري 1994/7 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة.



مادة ثالثة: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.



مادة رابعة: يُعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.