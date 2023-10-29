بشرى شعبان

أشاد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود بالجهود المبذولة لحفظ الهوية التراثية الكويتية.



وقال السعود على هامش ختام المعرض السنوي الخامس لفريق اكسبو 965 والذي أقيم برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد إن الأعمال المعروضة متميزة، مؤكدا الثقة الكاملة في الجهود المبذولة من الفريق، مطالبا إياه ببذل المزيد، لافتا إلى أن «الشؤون» تقدم الدعم الكامل للفريق.



بدوره، قال وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز المطيري إن الوزارة مستمرة في التعاون والشراكة مع فريق اكسبو 965 نظرا لجهودهم الكبيرة في المحافظة على تميز الحرفيين والمحافظين على التراث الكويتي وتعاونهم لتمثيل الكويت في هذا المجال بشكل دوري.



وخلال الملتقى الخليجي الرابع للتراث والحرف اليدوية، أثنت الفرق الخليجية المشاركة على جهود الفريق الكويتي في توحيد العمل للحفاظ على الهوية الخليجية. وقالت ممثل الفريق الإماراتي د.موزه غباش: يجب العمل للحفاظ على التراث والاطلاع على التجربة الكويتية والاستفادة منها في تجميع الفرق الخليجية.



ودعا ممثل الوفد البحريني محمد الجناحي إلى تضافر الجهود لتحقيق مقترح الكويت ليكون هناك فريق خليجي موحد.



ولفت رئيس معهد الشارقة للتراث عبدالعزيز المسلم إلى أن هناك انسلاخا عن الهوية العربية والخليجية لدى الأجيال الجديدة ما يستدعي الحفاظ على التراث.



من جانبه، بين ممثل فريق سلطنة عمان عبداللطيف الأنصاري أن الفريق جاهز للمشاركة في الفريق الخليجي، ولدينا 300 متحف شخصي في السلطنة مستعدة لذلك.



من جهته، ذكر ممثل الفريق القطري حسين رجب أن العمل يجري لتطبيق الفكرة الكويتية في قطر.



واتفق المشاركون في الملتقى على تأسيس فريق «اكسبو الخليجي» لاسيما ان هناك اهتماما من «اليونسكو» بتوثيق التراث الإنساني، إلى جانب الأسباب الداعية للنهوض بالصناعة الوطنية في الدول العربية والإسهام في العقد العالمي لتنمية الصناعات الحرفية التي تحقق 11 مليار دولار سنويا.



وأوصى المشاركون بإنشاء فريق تطوعي خليجي وإعلان إشهار الفريق الذي سيسعى الى تحقيق التوصيات الموجودة، وأن تكون الكويت مقرا لها ويمثلها صاحب متحف وحرفي من كل دولة.