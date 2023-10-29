طلال بهبهاني: النتائج تعكس نجاحنا بإدارة المخاطر وتقديم قيمة مضافة للمستثمرين ونركّز على تحقيق النمو المستدام والاستثمار المتواصل بالتكنولوجيا والابتكار

عبدالله السميط: نجاحنا يعتمد على فهم وتلبية احتياجات عملائنا المتغيرة باستمرار وتصنيفاتنا المرتفعة تعكس القوة المالية للمجموعة لدى المؤسسات المالية الدولية





أعلنت مجموعة البنك الأهلي الكويتي نتائجها المالية عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 المنتهية في 30 سبتمبر 2023، والتي أظهرت تحقيقها أداء استثنائيا يعكس مرونتها والتزامها بتحقيق النمو المستدام.



وحققت مجموعة البنك الأهلي الكويتي صافي أرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بقيمة 32.6 مليون دينار، بنمو 19% مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، ووصلت ربحية السهم إلى 13 فلسا للسهم، وبلغ إجمالي الأرباح التشغيلية 71.2 مليون دينار، بينما سجل إجمالي الأصول 6.3 مليارات دينار مما يعكس وضعا ماليا قويا للمجموعة.



وحققت المجموعة نموا في إجمالي محفظة القروض التي وصلت إلى 4.3 مليارات دينار، في حين بلغ إجمالي ودائع العملاء 3.9 مليارات دينار.



وبلغت نسبة القروض المتعثرة (NPL) 1.34 % مغطاة بمخصصات تبلغ 420%، بينما وصلت نسبة كفاية رأس المال (CAR) إلى 14.67%، في حين أن حقوق المساهمين وصلت إلى 602.8 مليون دينار.



وبهذه المناسبة، صرح طلال بهبهاني رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي قائلا: تظهر البيانات المالية نجاح البنك الأهلي الكويتي في إستراتيجيته التي تم تطبيقها والتي تركز على اختيار الأسواق المناسبة وتخفيف المخاطر.



وأضاف أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تركز على تحقيق النمو المستدام من خلال الاستثمار المتواصل في التكنولوجيا والابتكار، مما يساهم في تحقيق النمو على جميع المستويات.



وتابع بهبهاني: سنواصل التكيف مع الظروف المتغيرة واغتنام الفرص سواء في السوق الكويتي أو في الأسواق التي نعمل بها، معربا عن ثقته بقدرة البنك على المضي قدما والمساهمة في النمو الاقتصادي داخل الكويت وخارجها، مشيدا بالجهود الدؤوبة التي يبذلها فريق عمل البنك الأهلي الكويتي وحرصه على تلبية احتياجات جميع العملاء.



وأكد أن النتائج المالية المحققة تعكس النهج الحصيف لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، لافتا إلى مواصلة التركيز على النمو وتخفيض التكاليف والحفاظ على سيولة عالية، الأمر الذي مكنها من الوصول إلى هذه النتائج خلال الربع الثالث من العام 2023.



وبين رئيس مجلس الإدارة أن البنك الأهلي الكويتي أنهى بنجاح الاكتتاب في زيادة رأسماله عبر طرح 500 مليون سهم بقيمة 100 مليون دينار، وقد فاق الطلب على القيمة المطروحة بنسبة 331% لتصل إلى 331.37 مليون دينار كويتي ليبلغ رأسمال البنك المدفوع 237.4 مليون دينار.



تجربة مصرفية سهلة



من جهته، قال عبدالله السميط الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة: نؤمن بأن نجاحنا يكمن في فهم وتلبية احتياجات عملائنا المتغيرة باستمرار، ونحن ملتزمون بتقديم حلول مالية ومصرفية مبتكرة وحديثة، وتجربة مصرفية سهلة، في وقت ستساعدنا استثماراتنا المتواصلة في التحول الرقمي عن طريق فريق عملنا المتخصص على تجاوز التوقعات باستمرار والحفاظ على مكانتنا الرائدة.



وأضاف: «نجحت مجموعة البنك الأهلي الكويتي في الحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة عند الدرجة A2 من وكالة موديز وA من فيتش، ويدل هذا الأمر على مكانتنا الرائدة بين أوساط المؤسسات المالية العالمية»، مبينا أن هذه التصنيفات تعزز الثقة التي تتمتع بها المجموعة، وقدرتها على تحقيق النمو وجذب عملاء ومستثمرين جدد إليها.



فرص استثمارية



وعن الفرص الاستثمارية، شدد السميط على أن البنك الأهلي الكويتي يخطط للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يمكنه الاستفادة منها من خلال تواجده في الأسواق التي يعمل بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن هذين السوقين منحا المجموعة فرصا فريدة للنمو، وجذب شرائح جديدة من العملاء، وتنويع مصادر الدخل والإيرادات.



ويظهر ذلك القدرة على التكيف مع بيئة الأعمال المختلفة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة من أجل تقديم حلول مالية ومصرفية وتعزيز مكانتها وموقعها كمؤسسة مصرفية إقليمية رائدة.



تعزيز الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية



يركز البنك الأهلي الكويتي على تعزيز الحوكمة البيئية والمؤسسية والاجتماعية والمبادرات التجارية المتنوعة التي تؤدي إلى توفير التكاليف والحفاظ على الكفاءة التشغيلية.



حيث قال السميط: من خلال التعامل مع القضايا البيئية والاجتماعية، نتوقع النجاح في جذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها في جميع إدارات البنك مما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتنا وتعزيز الابتكار لدينا، وندرك أن جميع المتعاملين معنا من مساهمين وعملاء ومستثمرين يأخذون ذلك في عين الاعتبار.



وأضاف أن تمكين المرأة من إحدى أولويات البنك الأهلي الكويتي، لافتا: ذلك يعطينا ميزة إستراتيجية، ومع تبني معايير الحوكمة البيئية والمؤسسية والاجتماعية في أعمالنا، ندرك أن إعطاء المرأة الفرصة في صنع القرار يوفر بيئة عمل أفضل.



وبين التأثير الكبير لمبادرات المسؤولية الاجتماعية من خلال المشاركة في هذه المبادرات والفعاليات والتي تهدف إلى بناء ثقة متبادلة بين المجموعة وبين العملاء والمستثمرين والمجتمعات التي تعمل فيها، حيث تسهم في تعزيز قوة العلامة التجارية وزيادة معدلات النمو عن طريق إضافة عملاء جدد. وساهم دمج فعاليات ومبادرات المسؤولية الاجتماعية في عمليات مجموعة البنك الأهلي الكويتي بتحقيق فوائد اجتماعية عدة، إلى جانب النجاح في تحسين النتائج المالية.



المساهمة في رفع الوعي المصرفي والمالي



ويعمل البنك الأهلي الكويتي على دعم حملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، من أجل رفع الوعي المالي والمصرفي وخلق ثقافة مالية بين جميع فئات المجتمع في الكويت.



وقد تجلى ذلك من خلال تكريم البنك الأهلي الكويتي بين أول 3 بنوك داعمة للحملة في وقت سابق من العام الحالي، في وقت يواصل البنك نشر المحتوى التوعوي الهادف للحملة عبر منصاته الرقمية وفي جميع فروعه.



مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية



منذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.



هذا، ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعــــه الأربعة والأربعين المنتـــشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.



ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.