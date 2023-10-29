ياسر العيلة



أقام «قروب البلام» بقيادة النجم حسن البلام، مساء الخميس الماضي بصالة الميلم بالعديلية، حفل عشاء على شرف النجم أحمد العونان بمناسبة حصوله على الجنسية الإماراتية، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين وشركات الإنتاج الفني وأعضاء المسارح الأهلية، بجانب العديد من الشخصيات العامة الذين احتفوا بالعونان وحرصوا على مشاركته فرحته بهذه المناسبة، ومنهم النجوم الكبار محمد جابر وعبدالرحمن العقل وعبدالله العتيبي وميثم بدر ومبارك المانع وخالد وأحمد المظفر والكاتب أحمد العوضي والمخرج عيسى ذياب والإعلاميان علي نجم وطلال البحيري، بالإضافة الى «قروب البلام» الذين حرصوا على استقبال الضيوف عند مدخل الصالة، تقدمهم حسن البلام وعبدالعزيز النصار ومحمد الرمضان وخالد السجاري، وآخرون.



وعن هذه المناسبة، تحدث الفنان أحمد العونان لـ «الأنباء»، قائلا: أنا سعيد بهذا الحفل، وأنتهز الفرصة وأشكر من خلالكم الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية على هذه اللفتة الكريمة بمنحي الجنسية الإماراتية، والله يعطيني طولة العمر وأرد بعض هذا المعروف والجميل، وأشكر كل أهل الكويت جميعا ما قصروا، وسأستمر في تقديم أعمالي الفنية في الكويت مع زملائي الفنانين الكويتيين.



بدوره، تحدث النجم حسن البلام قائلا: أشكر سيدي الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الشقيقة على تكريمه لأخونا الفنان أحمد العونان وهذا تكريم لنا جميعا كفنانين وليس للعونان فقط، مكملا: فكرة إقامة الاحتفالية جاءت من خلال جمعتنا كأعضاء «قروب البلام» تقديرا للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها العونان في قلوبنا.