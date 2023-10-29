سميرة الكندري: زمن قياسي لتنفيذ جناح الكويت في إكسبو الدوحة للبستنة

الجناح تمكن من استقطاب الزوار بأعداد كبيرة وتجسيد صورة الكويت على الصعيد البيئي

هدفنا رفع علم الكويت وإظهار صورتنا الحقيقية في السعي نحو التخضير والاستدامة

سفيرنا في الدوحة: نأمل أن يكون جناح الكويت من بين الأجنحة المتقدمة في إكسبو قطر



دارين العلي - الدوحة



يعتبر جناح الكويت في إكسبو قطر للبستنة 2023 من أكثر الأجنحة منافسة على الأولية بين أكثر من 80 دولة وجهة مشاركة نظرا لما يتمتع به من ملاءمة لشروط الاكسبو ومزجه الطبيعة مع التكنولوجيا والابتكار.



وفي جولة خصصت للإعلام وكبار الشخصيات، استضاف الجناح الذي افتتح في الثاني من أكتوبر عددا من الشخصيات من اللجنة العليا للتحضير لجناح الدولة في الإكسبو وعددا من الشخصيات من مختلف دول العالم، وفي مقدمتهم سفيرنا في الدوحة خالد المطيري ومفوض إكسبو قطر خالد الدفع، حيث كان في استقبالهم مفوض الكويت مدير عام الهيئة العامة للبيئة م.سميرة الكندري. «الأنباء» شاركت في الجولة واطلعت على أقسام الجناح الذي يتألف من 4 محاور هي الوعي البيئي والاستدامة والزراعة الحديـثــة والتكنولوجيــــا والابتكار بالإضافة الى عدد من المناطق التفاعلية ومنها المتحف الاسطواني ومنطقة تفاعلية للزراعة وورش عمل خارجية للأطفال ومنطقة النمو والزراعة ومنطقة مستوحاة من واحة الاحمدي ومنطقة العرض والجلوس الخارجية المصممة على شكل أبراج المياه.



وفي تصريح خاص لـ «الأنباء»، قالت مفوض الجناح م.سميرة الكندري خلال الجولة انه تم انجاز المكان في شهر واحد، ولكن العمل على الأرض يشير الى جهود الفريق الذي تفانى من اجل إظهار صورة الكويت في أبرز حللها في العمل البيئي والتخضير من مختلف الجهات الموجودة على الأرض سواء جامعة أو معهد الابحاث العلمية وجميع الفرق العاملة.



مكافحة التصحر



واعتبرت ان مشاركة الكويت في إكسبو قطر مهمة جدا كونها المرة الاولى التي تستضيف احدى الدول الخليجية إكسبو للبستنة، مشيرة الى ان المشاركة تهدف لتسليط الضوء على جهود البلاد في مكافحة التصحر وتحقيق الاستدامة.



ولفتت الى أن شعار الجناح «نحو الاستدامة» تم اختياره بحرص، حيث تشمل الاستدامة الكثير من الأمور البيئية ومن بينها الحفاظ على البيئة البرية والبحرية والتنوع الاحيائي ومشاريع الطاقة المتجددة.



وأوضحت أن جناح الكويت يعكس جميع الجهود في هذه المجالات، لافتة إلى انه يتكون من 6 مناطق رئيسية اهمها المنطقة التي تعرض جهود المحميات الطبيعية في الدولة، حيث تتمتع الكويت بنسبة 11% من الأراضي المحمية من مساحة الدولة، ويتم في الجناح عرض ما فيها من نباتات طبيعية وأحياء برية عن طريق شاشات العرض وذلك عبر دمج التكنولوجيا بالطبيعة.



واحات الكويت



ولفتت الى نقل تجربة الكويت مع الواحات عبر تجسيد واحة الكويت وواحة الأحمدي، بالإضافة الى وجود مناطق تفاعلية للأطفال لتعزيز الوعي البيئي لديهم وتخصيص منطقة لزراعة الشتلات والنباتات المتنوعة، لافتة الى أن ما يميز جناح الكويت وجود مناطق لاستراحة الزوار، وهو الجناح الوحيد الذي خصص استراحات للزوار، مشيرة الى وجود أحواض يتم خلالها تدوير المياه، وذلك ضمن التوعية بالاستدامة. ولفتت الى ان مشاركة الكويت في الاكسبو جاءت بعد جهود حثيثة وبدعم القيادة العليا في البلاد، حيث تم انجاز الجناح بزمن قياسي بهدف رفع علم الكويت في هذا المحفل الدولي المهم في دولة قطر، مشيرة الى عدد الزوار الكبير، حيث تمكن الجناح بمكوناته من استقطاب الزوار بأعداد كبيرة وتجسيد صورة الكويت على الصعيد البيئي.



وقالت إن اللجنة العليا للجناح وتترأسها الهيئة العامة للبيئة وبعضوية معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وشركة نفط الكويت قامت بجمع مشاريع الدولة كلها التي تصب في خانة الاستدامة البيئية والتخضير وتجسيدها في الجناح على مدار 6 اشهر لاستقطاب الزوار، حيث سيتم تنفيذ ورش علمية بمشاركة باحثين ومتخصصين كويتيين، بالإضافة الى استضافة الاطفال من طلبة المدارس للمشاركة في المناطق التفاعلية.



القانون البيئي



وقالت ان لدى الكويت تجارب غنية وفريدة من نوعها وتتميز بالقانون البيئي على الصعيد العالمي كونه قانونا صارما جدا وغايته حماية البيئة بالتركيز على الوعي البيئي والاستدامة بما يخدم تحقيق رؤية الكويت 2035



وتوجهت بالشكر لكل من زار الجناح وحتى كل من قام بالنقد قائلة «نحن اجتهدنا ونجحنا وبزمن قياسي استطعنا انجاز الجناح على هذا القدر من التميز وتمكنا من رفع علم الكويت في هذا المحفل الدولي الهام».



مساحات خضراء



من جانبه، اكد سفيرنا لدى الدوحة خالد المطيري خلال جولته على جناح الكويت في اكسبو انه يتميز بالمساحات الخضراء المفتوحة والمزج بين الطبيعة والتكنولوجيا ما يجعله من احد الأجنحة التي يمكن اختيارها من بين الافضل بين الدول المشاركة.



ولفت الى أن كل جناح يتميز بإبراز بيئة بلده، مشيرا الى أن تميز جناح الكويت يتميز بمزج النباتات والمحميات مع احدث التقنيات، متمنيا ان يكون الجناح من الأجنحة التي سيكون لها مكانة متميزة، خصوصا انه بدأ تنفيذه متأخرا، ولكن القائمين عليه استطاعوا ان يقوموا بالعمل على أكمل وجه وان يخرج بالشكل الملائم لجعله من الأجنحة المتقدمة في اكسبو قطر.



الوكيل المساعد لشؤون الميزانية في «المالية» أشاد بسرعة إنجاز الجناح

سعد العلاطي: ما أُنجز في «إكسبو قطر» مشرّف جداً ونتمنى ارتفاع علم الكويت دائماً في المحافل الدولية



أكد الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية عضو اللجنة العليا للتحضير لجناح الكويت في إكسبو قطر سعد العلاطي حرصه على زيارة الجناح، مشيدا بسرعة الانجاز، معتبرا ان ما قد انجز وتم عرضه مشرف جدا، متمنيا ارتفاع علم الكويت دائما في المحافل الدولية.



ولفت الى أن فكرة الهيئة العامة للبيئة بتمثيل ما يوجد في البيئة الكويتية وتجسيدها بنماذج كانت مثالية ومطابقة للبيئة الكويتية، آملا ان تحصل الكويت على المراكز الاولى في المنافسات الخاصة بترتيب الأجنحة على صعيد الإكسبو ككل.



ولفت الى انه كانت هناك مخاوف من عدم انتهاء الجناح وتشييد أقسامه في الوقت المحدد نظرا لقصر المدة الزمنية التي توافرت للانتهاء منه والتي لم تتجاوز الـ 28 يوما؛ ما شكل تحديا أمام اللجنة التنفيذية الممثلة بالهيئة العامة للبيئة والتي أثبتت أنها على قدر هذا التحدي، وتمكنت من إنجاز العمل بشكل متميز جدا.



وأعرب عن أمله في أن يحصل الجناح على مزيد من الرضا من قبل القائمين على اكسبو قطر 2023 وان يكون في مقدمة الأجنحة المنافسة في المعرض، لافتا الى ان ما يوجد على ارض الواقع يثبت حجم الجهود التي قامت بها الفرق العاملة على إنجاز الجناح.





المفوض العام لـ «إكسبو قطر»: جناح الكويت سيكون من أقوى الأجنحة المنافسة على المراكز الأولى



قال المفوض العام لإكسبو قطر للبستنة 2023 بدر الدفع عقب جولة قام بها في جناح الكويت، وذلك بدعوة من مفوض الجناح م.سميرة الكندري: إن ما رآه في جناح الكويت مبهر ويعكس الصورة الحقيقية للمستوى الذي وصلت اليه الكويت في مجال التخضير والحفاظ على البيئة.



وأضاف ان «جناح الكويت مميز ومختلف ويراعي جميع الشروط للاكسبو ويتنوع ما بين التثقيفي والتعليمي.



وأكد بدر الدفع ان الجناح سيشهد تفاعلا كبيرا خلال زيارات الطلاب كونه أفرد مساحات واسعة لتوعية الطلاب والجيل الشاب على احترام الطبيعة والبيئة والاستخدامات الامثل للموارد الطبيعية، وهذا ما رأيناه يتناسب مع الرؤية الاستشرافية للاكسبو. وقال «لقد زرنا مختلف الأجنحة المشاركة، ونستطيع القول بأن جناح الكويت من افضل الأجنحة التي رأيناها وزرناها حتى الآن وهو من الأجنحة المنافسة بل ومنافس قوي»، لافتا الى وجود منافسة وجوائز للمراكز الاولى للأجنحة، مؤكدا ان جناح الكويت واحد من المنافسين الاقوياء على هذه المراكز في اكسبو الدوحة 2023.





عبوات مياه صديقة للبيئة



بمبادرة من أحد المبادرين الكويتيين المهتمين بالشأن البيئي، تم تزويد جناح الكويت ومن دون مقابل بعبوات مياه كرتونية صديقة للبيئة، حيث حرص القائمون على الجناح بمراعاة جميع الشروط البيئية والتفاصيل التي يمكن ان تسهم في الحفاظ على البيئة، ومنها عدم استخدام البلاستيك لتقديم المياه للزوار والشخصيات الزائرة للجناح.





أعضاء اللجنة العليا زاروا الجناح واطلعوا على التجهيزات



زار وفد اللجنة العليا للتجهيز لجناح الكويت في إكسبو الدوحة للبستنة 2023 ممثلا بالمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف ناصر تقي وممثل جامعة الكويت د.ضاري سعد وممثل معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ماجدة خليل جناح الكويت في الاكسبو، حيث اطلع الوفد على جميع النماذج المميزة للبيئة الكويتية وأساليب العرض المتبعة والتي مزجت الابتكار والتكنولوجيا بالطبيعة لإيصال رسالة الكويت بالتخضير والعمل «نحو الاستدامة».