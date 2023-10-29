

في إطار جهودها الهادفة إلى رفع الوعي بسبل الوقاية من سرطان الثدي وكيفية علاجه، ودعما للمرضى المصابين به في الكويت، نظمت شركة «أجيال العقارية الترفيهية» بالتعاون مع جمعية «السدرة» للرعاية النفسية لمرضى السرطان، ورشتي عمل لتنسيق الزهور أشرفت عليها وقدمتها م.آلاء أشكناني من «ألو فلوريست» الأولى في مركز الأندلس والثانية في مقر جمعية «السدرة» للرعاية النفسية لمرضى السرطان.



وشارك في الورش برعاية مركز «الأندلس» أكثر من 50 مشاركة، لتكون نشاطا إبداعيا وسط أجواء داعمة للتواصل بين أفراد المجتمع وتبادل المعلومات الأساسية والتوعوية حول سرطان الثدي.



وفي تعقيبه على هذه المبادرة المميزة، قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة أجيال العقارية الترفيهية عبدالوهاب العريفان: نواصل التزامنا بدعم جهود التوعية الصحية، وخاصة فيما يتعلق بسرطان الثدي وسبل الوقاية منه مثل الكشف المبكر والفحص الذاتي وغيرها، وذلك من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية المتنوعة وتنظيمها بالتعاون مع شركائنا في المجتمع وعلى رأسهم جمعية السدرة، انطلاقا من إيماننا بأهمية الإسهام في رفع مستوى الوعي الصحي وتحسين أسلوب الحياة بشكل عام.



وأشار العريفان إلى أن ورشة تنسيق الزهور التي نظمها مركز «الأندلس» أسهمت بدورها في جمع التبرعات لجمعية «السدرة» من أجل المساعدة في تغطية جزء من نفقات المرضى، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو دعم مساعي الجمعية المتواصلة في هذا المجال، وذلك من خلال تشجيع مراجعيها على العمل الجماعي ونشر التوعية بينهم بأهمية الصحة النفسية لمرضى السرطان.



وتابع: سنواصل المشاركة وتنظيم الأنشطة المختلفة المتعلقة بالتوعية الصحية للمجتمع، وخلق أجواء تفاعلية ودية ونشر المعرفة الأساسية حول الصحة العامة وسبل الوقاية ووسائل العلاج المتوافرة، إضافة إلى المعلومات المهمة الأخرى التي يحتاجها أفراد مجتمعنا في هذا الخصوص.



بدورها، قالت مديرة جمعية السدرة للصحة النفسية لمرضى السرطان منال شديد: يتمثل هدفنا الأساسي كجمعية نفع عام، ومنذ تأسيسها عام 2012، بتوفير الدعم النفسي الإيجابي لمرضى السرطان وذويهم خلال رحلة العلاج وحتى آخر مراحل التعافي. ونحن نعمل يدا بيد وبصبر ومثابرة لتلبية الاحتياجات النفسية للمرضى وعائلاتهم لنحافظ على دورنا الريادي في الدعم النفسي لمرضى السرطان.