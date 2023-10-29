عاطف رمضان



طرحت وزارة الإعلام ممارسة لعمل أوبريت وطني بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير طبقا لشروط ومواصفات فنية، على ان يكون آخر موعد لتقديم العطاءات 26 نوفمبر المقبل. وستعقد الوزارة اجتماعا تمهيديا للرد عن الاستفسارات المقدمة بشأن الممارسة يوم الأربعاء 1 نوفمبر المقبل بمكتب الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون بمجمع الوزارة، وستقوم بتعميم الأسئلة والاستفسارات والردود عليها بعد اعتمادها على جميع الممارسين قبل موعد إقفال العطاءات. والممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل عروضا بديلة ويستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق ويجب عليهم إرفاق شهادة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغرة والمتوسطة متضمنة اعتماده كمشروع صغير أو متوسط لديه.