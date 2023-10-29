

قام بوتيك «لكزس» «L-finesse» بالعاصمة مول مؤخرا، باستضافة طاقم طبي من مستشفى دار الشفاء، ضمن برنامج التوعية الصحية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، حيث تحرص «لكزس» سنويا في شهر أكتوبر على تنظيم مثل هذه البرامج لتعزيز مفاهيم الصحة الوقائية بين الناس بشكل عام والسيدات بشكل خاص. وكجزء من هذا البرنامج التوعوي، قامت استشارية أشعة تشخيصية بمستشفى دار الشفاء د.ريم السيف بالشرح والتوعية الصحية حول أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي لتلافي مخاطر تطوره.



وذكرت السيف أن هناك واحدة من كل 8 سيدات معرضة للإصابة بمرض سرطان الثدي، كما قامت مساعدتها بإجراء فحوصات أولية للراغبات من الحضور.



بدوره، تحدث ممثل لكزس قائلا: اتخذنا في لكزس الساير كافة التدابير الوقائية اللازمة، بما في ذلك الفحوصات والتحاليل، بهدف رعاية المرأة بشكل عام، لكي ينعكس ذلك بشكل إيجابي على رفاهيتها وصحتها وبيتها ومجتمعها. وكلفتة تقدير للحضور من السيدات اللائي قمن بزيارة البوتيك والاستماع للشرح حول سرطان الثدي، قامت عضوات فريق بوتيك لكزس «L-finesse» بالعاصمة مول بتوزيع باقات الورود والهدايا التذكارية على الحاضرات.



وتتبنى «لكزس» كعلامة تجارية يابانية فاخرة مثل هذه الفعاليات التوعوية، لتعكس مدى الاهتمام بصحة المرأة ودورها في المجتمع، وضرورة الالتزام بتقديم الدعم الذي تستحقه وفق أعلى درجات الضيافة الاستثنائية ضمن أجواء خاصة ومميزة.