

أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة «ايفا» عن نتائجها المالية للأشهر الـ 9 من العام 2023، إذ حققت الشركة أرباحا بلغت 61.69 فلسا للسهم الواحد مقارنة بـ 13.66 فلسا للسهم عن الفترة نفسها من عام 2022.



وقال رئيس مجلس الإدارة حسين علي العتال: كان أداء مبشرا في الأشهر الـ 9 في عام 2023 بأرباح بقيمة 15.4 مليون دينار مقارنة بـ 3.4 ملايين دينار عن الفترة نفسها من عام 2022 وأضاف ان مجموع الأصول قد بلغ 111.175 مليون دينار في الأشهر الـ 9 في 2023 مقارنة بـ 90.742 مليون دينار في الأشهر الـ 9 عن الفترة نفسها من عام 2022. كما ارتفع مجموع حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم في الأشهر الـ 9 في عام 2023 إلى 62.297 مليون دينار مقارنة بـ 38.905 مليون دينار عن الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة تصل إلى 60%.



وصرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة صالح السلمي بأن هذه النتائج جاءت نتيجة للخطة التي وضعها مجلس الإدارة في إعادة هيكلة الشركة وتحويلها إلى الربحية كما كانت عليه شركات المجموعة قبل أزمة 2008 المالية. ومن الجدير ذكره أن قوة أرباح التسعة أشهر للعام الحالي والتي بلغت 61.69 فلسا للسهم الواحد تعكس قوة ما تم القيام به من برامج إعادة الهيكلة والاستمرار في ذلك.