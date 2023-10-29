

سجلت شركة بهبهاني للسيارات، مركز بورشه الكويت، رقما قياسيا في حلبة سباق مدينة الكويت لرياضة المحركات، يوم الأربعاء الماضي، حيث حققت بورشه تايكان توربو اس أول رقم قياسي للسيارات الكهربائية على الحلبة والتي بلغت دقيقة واحدة و54 ثانية و277 مللي ثانية فقط.



ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع الذكرى الـ 75 لتأسيس «بورشه»، وهو ما يؤكد على التزام الشركة بالابتكار والأداء القوي. كما يعد هذا الحدث برهانا واضحا على قدرة سيارات بورشه الكهربائية، مثل تايكان توربو إس، على تقديم تجرية مثيرة من ناحية القوة والسرعة كغيرها من سيارات محرك الاحتراق الداخلي.



وفي مقعد القيادة، كان بطل سباقات السيارات الكويتي أحمد الشهاب، الذي سجل رقما قياسيا بلغ 1:54:277 دقيقة، وهو ما أبرز إمكانيات التايكان توربو إس وأظهر مهارته الحقيقية كسائق.



وفي تعليقه على هذا الحدث، صرح أحمد الشهاب: هذا الإنجاز هو دليل واضح على الإمكانيات الاستثنائية للتايكان توربو إس وإمكانات السيارات الكهربائية الرائعة. أداء السيارة على المضمار باستخدام إطارات الطريق يؤكد على قوتها الاستثنائية وقدرتها على التحكم وقدرتها على التكيف مع ظروف الطرق الواقعية.



وأعرب هاني مرعي، المدير العام لمركز بورشه الكويت، عن سعادته بهذا الإنجاز قائلا: في مركز بورشه الكويت، نشعر بفخر كبير بتسجيل هذا الرقم القياسي للسيارة الكهربائية في مدينة الكويت لرياضة المحركات واستعراض قدرات سيارة تايكان توربو إس.



وأضاف: إن سيارة تايكان توربو إس، بتصميمها الأنيق، وتقنية البطاريات المتقدمة، وقدرات الشحن السريع، والتكنولوجيا المتطورة، والأداء القوي، تقود الطريق في ثورة السيارات الكهربائية. ونحن نتطلع بفارغ الصبر إلى المزيد من دفع حدود ما يمكن تحقيقه.



وبصفتها أول وكالة بورشه في الشرق الأوسط والتاسعة عالميا، يتسم مركز بورشه الكويت بتاريخ طويل من التفوق والابتكار، وهذا الرقم القياسي الذي تم تحقيقه في حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات هو مجرد مثال آخر على التزام مركز بورشه الكويت بتقديم تجارب قيادة لا مثيل لها.



تصميم رياضي..وأداء رائع



تتمتع بورشه تايكان توربو إس بمميزات رائعة، بما في ذلك التصميم الأنيق، وتكنولوجيا البطارية المتقدمة، وأوقات شحن سريعة، وتقنية حديثة، وأداء قوي. تلفت السيارة الأنظار على الطريق أينما كانت، بتصميمها المذهل والديناميكي الجذاب بخطوطها الأنيقة والمنحنيات الجريئة التي تجعلها تحفة حقيقية في تصميم السيارات.



وتستخدم تايكان توربو اس بطارية متقدمة بسعة 93.4 كيلوواط/ساعة، لتقطع مسافة مذهلة تصل بين 388 كلم الى 412 كلم بالاعتماد على بطارية مشحونة بالكامل.





بطاريةبتقنية متقدمة



بفضل تقنية البطارية المتقدمة، يمكن شحن سيارة تايكان توربو إس بسرعة وكفاءة، حيث يستغرق الأمر 93 دقيقة فقط للتيار المستمر بقوة 50 كيلووات لشحن 80% من البطارية، و22.5 دقيقة للتيار المباشر مع أقصى طاقة شحن لشحن 80% من البطارية. هذا وبفضل قوة محركها، يمكن للسيارة أن تتسارع من 0 إلى 100 كلم في الساعة في 2.8 ثانية فقط، مما يوفر تجربة قيادة مثيرة ومذهلة. هذا بالإضافة الى أن السيارة مزودة بأحدث التقنيات، بما في ذلك نظام المعلومات والترفيه المتطور وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة والمزيد.