يعقوب العوضي



يشهد الملعب رقم 1 وصالة مركز الشهيد فهد الأحمد مقر اتحاد كرة اليد في الدعية إقامة مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام للناشئين تحت 15 سنة، إذ يلتقي القادسية مع اليرموك في الـ 4.30 عصرا على الصالة، بينما يتواجه في الـ 5:00 مساء القرين مع الجهراء على الملعب وكاظمة يواجه الشباب في الـ 5:30 مساء على الصالة فيما يلعب الساحل مع السالمية في الـ 6:00 مساء على الملعب ويتواجه الفحيحيل مع العربي في الـ 6:30 مساء على الصالة، فيما يجتمع الكويت مع الصليبخات على الملعب في الـ 7:00 مساء، وأخيرا يلتقي خيطان مع النصر على الصالة في الـ 7:30 مساء.



وبنقطتين يتشارك كل من الكويت، السالمية، خيطان، الفحيحيل، النصر واليرموك رصيد النقاط، فيما يتصدر «الأبيض» الترتيب العام بفارق الأهداف مؤقتا.