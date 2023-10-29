مريم بندق



علمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية خاطب الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية بالدرجات المخصصة لها للإجازات والبعثات الدراسية، وعلى الراغبين في التسجيل من الموظفين مراجعة جهة العمل وليس الديوان.



وأوضح مصدر بديوان الخدمة المدنية



لـ «الأنباء»، أن الترشيحات للتوظيف الحكومي مستمرة حاليا وفق 3 معايير. وبين المصدر أن الترشيح يتم بناء على طلبات الجهات الحكومية التي تصل للديوان، إلى جانب قبول كتب الترشيح الفردية أو الجماعية التي يحضرها المسجلون بنظام التوظيف المركزي. جاء ذلك ردا على سؤال حول توقيت إعلان دفعة ترشيحات جديدة للباحثين عن عمل قبل فتح باب التسجيل للمرحلة الـ 85 رسميا.



وللتشجيع على زيادة مخرجات الكادر الطبي من أجل سد النقص في وزارة الصحة، قال مصدر في تصريحات



لـ «الأنباء»، إن فئات بعثات الطب والمهن الطبية المساعدة مدفوعة التكاليف بالكامل، ويصرف لها «مخصص شهري» إضافي من ديوان الخدمة المدنية بجانب راتب من وزارة الصحة.



وأضاف قائلا: هذا بالإضافة إلى تذكرة سنوية على شركة الخطوط الجوية الكويتية، ورسوم تعليم الأبناء حتى المرحلة الثانوية لمن يقل عمره عن 18 عاما.



وأكد مصدر لـ «الأنباء»، أن الدرجات الوظيفية لتعيين الباحثين عن عمل من الخريجين الجدد ومنتظري التوظيف ستكون بين 22 و25 ألف درجة في ميزانية 2024 - 2025.



وأفاد بأن هذه الدرجات توضع بالتنسيق والتعاون بين الجهات المختصة، وتأتي ترجمة لاحتياجات الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية المرتبطة آليا بديوان الخدمة المدنية.

ميزانية التوظيف الجديدة بين 22 و 25 ألف درجة

أكد مصدر لـ " الأنباء" ، أن الدرجات الوظيفية لتعيين الباحثين عن عمل من الخريجين الجدد ومنتظري التوظيف ستكون بين 22 ألفا و 25 ألف درجة في ميزانية 2024 - 2025 .

وأفاد بأن هذه الدرجات توضع بالتنسيق والتعاون بين الجهات المختصة، وتأتي ترجمة لاحتياجات الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية المرتبطة آليا بديوان الخدمة المدنية.

"الديوان" لـ "الأنباء" : بعثات الطب والمهن الطبية المساعدة مدفوعة التكاليف ونصرف لهم مخصصاً شهرياً إضافياً بجانب الراتب وتذكرة طيران سنوية ورسوم تعليم الأبناء

للتشجيع على زيادة مخرجات الكادر الطبي من أجل سد النقص في وزارة الصحة ، قال مصدر في تصريحات لـ " الأنباء"، إن فئات بعثات الطب والمهن الطبية المساعدة مدفوعة التكاليف بالكامل، ويصرف لهم "مخصص شهري" إضافي من ديوان الخدمة المدنية بجانب راتب من وزارة الصحة .



وأضاف قائلا : هذا بالإضافة إلى تذكرة سنوية على شركة الخطوط الجوية الكويتية، ورسوم تعليم الأبناء حتى المرحلة الثانوية لمن يقل عمره عن 18 عاما.

"ديوان الخدمة": الترشيحات للتوظيف مستمرة حالياً وفق 3 معايير

أوضح مصدر بديوان الخدمة المدنية ل " الأنباء" ، أن الترشيحات للتوظيف الحكومي مستمرة حاليا وفق 3 معايير .

وبين المصدر ، أن الترشيح يتم بناء على طلبات الجهات الحكومية التي تصل للديوان، إلى جانب قبول كتب الترشيح الفردية أو الجماعية التي يحضرها المسجلون بنظام التوظيف المركزي.

جاء ذلك ردا على سؤال حول توقيت إعلان دفعة ترشيحات جديدة للباحثين عن عمل قبل فتح باب التسجيل للمرحلة ال 85 رسميا.