بشرى شعبان



كشف وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز المطيري أن الوزارة من أكثر الجهات التي نسقت مع تكنولوجيا المعلومات ليكون لديها خطة متكاملة للتحول الرقمي. وأشار المطيري،



في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إلى أن الوزارة انتهت من وضع تصورها ومقترحاتها بالتعاون مع تكنولوجيا المعلومات وشركة «مايكروسوفت» لتحويل جميع خدمات الوزارة للمستفيدين ضمن الأنظمة الآلية وتم اعتماد الخطة للمرحلة المقبلة. وأوضح أن الوزارة انتهت من ميكنة أغلبية قطاعاتها وتعمل حاليا مع برنامج مسار ليكون شاملا لجميع خدمات الوزارة وتحت مظلة البوابة الإلكترونية للدولة وعبر تطبيق «سهل»، بالإضافة الى استكمال ميكنة الإدارات المتبقية لنصل في النهاية إلى التحول الرقمي بالكامل. وحول الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات، أكد المطيري انه يهدف لتطوير أنظمة الوزارة واستكمال ميكنة الإدارات لتكون رقمية بالكامل سواء أنظمة خدمة الموظفين أو أنظمة المستفيدين من خدمات الوزارة، مشيرا إلى انه على صعيد خدمات الموظفين بدأ العمل في الملف الوظيفي لتقديم جميع مخاطبات الموظف عبر أنظمة الكمبيوتر أو عبر الهواتف الذكية.