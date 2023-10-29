وجه النائب خالد المونس سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وهذا ما جاء فيه:

تعاني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومنذ سنوات من مشاكل إدارية وتنظيمية تعيق أداء أعمالها على الوجه الأكمل، إلا أن مشكلة استمرار خلو المناصب المهمة في الكليات والمعاهد من اختيار وتسكين مدراء لها، واستمرار شغرها لمدد طويلة يعد أبرز مشاكل الهيئة بشكل عام وقطاع التدريب على الأخص، إضافة إلى آلية إدارة الهيئة في اختيار وتسكين مدراء لبعض المعاهد وترك معاهد أخرى والتي تتم بطريقة عشوائية ومزاجية، وذلك على الرغم من صدور مرسوم بتعيين مدير عام للهيئة بالأصالة واستقرار الأمور بمنحه كل الصلاحات بإدارة شؤون الهيئة.

وتتمثل هذه المزاجية في فتح الترشيح واختيار مدراء في معهد الطاقة والمعهد الصناعي بصباح السالم بينما ظلت باقي المعاهد تدار بلا مدراء بالأصالة، دون وجود مبررات أكاديمية أو إدارية لذلك.

لذا يرجى إفادتي بالتالي:

1- لماذا لم تستكمل إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تشكيل لجان وتسكين وظائف المدراء الشاغرة حتى اليوم؟ يرجى تقديم المبررات بهذا الشأن، مع تزويدي بكشف يتضمن جميع مناصب مدراء الكليات والمعاهد التي ما زالت شاغرة حتى تاريخه، وكشف آخر بالكليات والمعاهد التي تم تسكين مناصب مدراء لها.

2- كم عدد مناصب مدراء الكليات والمعاهد الذين تم اختيارهم بالأصالة؟ وعدد من تم التمديد لهم بالتكليف بمناصب مدراء، ومبررات التكليف مع تزويدي بكشف بكل الحالات على مستوى الكليات والمعاهد.

3- ما مبررات إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في اختيار وتسكين مناصب المدراء في معهد الطاقة والمعهد الصناعي بصباح السالم فقط، وترك وظائف المدراء شاغرة في باقي المعاهد مثل: معهد الشويخ الصناعي، ومعهد الاتصالات والملاحة، والمعهد العالي للخدمات الإدارية، والمعهد الإنشائي، والمعهد المهني، ومعهد التمريض؟ يرجى تزويدي بكشف يحدد تاريخ شغر منصب مدير المعهد في جميع المعاهد وتاريخ الإسناد لمن تولوا المنصب بالتكليف، وتحديد الفترة، والإجابة ما إذا كانت فترة التكليف مفتوحة، ومبررات ذلك، مع تزويدي بخطة الهيئة في تسكين المناصب الشاغرة حاليا.