بيروت ـ ناجي شربل



حقق فريق الشباب الغازية فوزه الاول هذا الموسم على الحكمة بيروت 1-0، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، في المرحلة السابعة من الدوري العام اللبناني الـ64 لكرة القدم.



وسجل هدف الفوز للفريق الجنوبي جوشي آباه في الدقيقة 87، بعدما كان ديالو اضاع ضربة جزاء للحكمة في الدقيقة 62. ورفع الغازية رصيده الى 5 نقاط وتقدم الى المركز العاشر، بينما نزل الحكمة الى المركز الاخير برصيد 3 نقاط.



وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، حقق الانصار فوزه الثالث على التضامن صور الذي لقي خسارته الرابعة 1 - 0. وسجل هدف الفوز لـ«الزعيم الاخضر» يوسف الحاج بكرة رأسية.



ورفع الانصار رصيده الى 13 نقطة، فيما استقر رصيد التضامن عند 5 نقاط.



وفي «ديربي الضاحية الجنوبية»، فاز البرج على جاره شباب الساحل 2 - 1 على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس.



وسجل للبرج علي قصاص وكمارا في الدقيقتين 20 و45 + 1. ولشباب الساحل علي فقيه في الدقيقة 73.



وهذا الفوز الرابع للبرج ليرفع رصيده الى 14 نقطة وتقدم الى المركز الثاني مؤقتا، والتعثر الثاني لشباب الساحل صاحب المركز السابع بسبع نقاط.