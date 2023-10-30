احتفلت تركيا بمئوية تأسيس الجمهورية باستعراض عسكري جوي وبحري في مضيق البوسفور.



وأتاحت هذه المناسبة استعراض قوة تركيا وجيشها الذي يعد الثاني في حلف شمال الأطلسي من ناحية عديد القوات، والثامن على مستوى العالم.



ونفذت طائرات «اف 16» الأميركية الصنع استعراضا رسمت خلاله في السماء الرقم مائة كدلالة على مرور مائة عام على إعلان الجمهورية.



وبعد ذلك، افتتحت حاملة الطائرات «أناضول» المخصصة لحمل الطائرات المسيرة «أكبر استعراض بحري» في التاريخ، حيث تقدمت أسطولا مكونا من مائة سفينة أبحرت في المضيق باتجاه البحر الأسود.



وافتتح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحتفالات بوضعه إكليلا من الزهور عند ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة.



وقال اردوغان «جمهوريتنا بأمان وفي أيد أمينة أكثر من أي وقت مضى. ارقد بسلام».



وتضمن برنامج الاحتفالات عرض ألعاب نارية وعرضا بحريا على البوسفور وطلعات مسيرات في سماء اسطنبول وإضاءة معالم تاريخية مثل مسجد آيا صوفيا وموقع إفسوس الإغريقي والتشكيلات الصخرية في كابادوكيا.



وقالت الطالبة سيلين غونيس (22 عاما) «نحن بنات أتاتورك، نحن أبناء الجمهورية»، مضيفة «هذه تركيا».



وعشية هذه الذكرى التاريخية، شارك الرئيس اردوغان في تجمع ضخم نظمه حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه «دعما لفلسطين» في مطار أتاتورك القديم في اسطنبول.