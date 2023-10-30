بيروت - منصور شعبان



أمل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة في أن «يتوافق جميع المعنيين من مسؤولين وسياسيين وقادة وزعماء على رفض الحرب وإبعاد لبنان عن هذا الصراع، وعلى تحصينه بالإسراع بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة يتوليان قيادة البلد إلى ما فيه خيره وسلامة شعبه».



وناشد عودة في عظة الأحد: «حكام العالم، وخصوصا من يحمل منهم لواء الدفاع عن حقوق الإنسان، أن يعملوا على وقف الحرب في قطاع غزة وإسعاف الجرحى وإيواء المشردين وإيجاد حل عادل لقضية طال الاستهتار بها».



وقال عودة: «فيما يعيش عالمنا بعيدا من القداسة بشاعة الحروب وقلة الإيمان وانعدام الإنسانية، وفي ظل صمت العالم عن كل ما يجري في هذه المنطقة من تنكيل بالمدنيين الأبرياء، أملنا أن يتوقف القتال ويعلو صوت الضمير عند قادة العالم، وأن تتغلب الحكمة لدى من في يدهم الأمر عندنا».