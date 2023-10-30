

يملك الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسبانية أيتانا بونماتي حظوظا كبيرة للظفر بالكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في عام 2023، الجائزة الفردية الأكثر شهرة في كرة القدم العالمية والتي تمنحها سنويا مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، اليوم في باريس بعد مساهمتهما الكبيرة في تتويج منتخبي بلديهما بكأس العالم للرجال والسيدات.



وتوج ميسي أخيرا بطلا للعالم عندما قاد منتخب بلاده الى الفوز بنسخة 2022 في قطر، وهو يتمتع بفرص هائلة للتتويج بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية وبالتالي تعزيز رقمه القياسي أمام غريمه الآخر في القرن الحادي والعشرين البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بالجائزة خمس مرات.



وسيطر ميسي ورونالدو على الجائزة المرموقة على مدى السنوات الـ15 الماضية، حيث فازا بها 12 مرة خلالها.



ويعتبر مبابي وهالاند أبرز المنافسين لميسي على الجائزة بعدما أنهى مهاجم باريس سان جرمان نسخة المونديال الاخير بجائزة أفضل هداف برصيد 8 أهداف.



وعند السيدات، تبدو أيتانا بونماتي الأوفر حظا للفوز بالجائزة بعد الدور الذي لعبته في قيادة منتخب إسبانيا الى إحراز كأس العالم لأول مرة في تاريخه بفوزه الشهر قبل الماضي في سيدني على نظيره الإنجليزي بطل أوروبا في المباراة النهائية. كما أحرزت ابنة الـ25 عاما التي الشهر الماضي جائزة «ويفا» لأفضل لاعبة في أوروبا.