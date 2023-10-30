

أعلنت «قمم الجريدة» لتنظيم المؤتمرات عن تعاون استراتيجي مع شركة «طلبات»، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، لتنظيم النسخة الثانية من قمة «تقنية الأموال 2023 MoneyTech» والتي ستعقد في فندق جراند حياة الكويت يوم 12 نوفمبر 2023، حيث سيتجمع فيها كل من البنوك، ورواد الأعمال، وأصحاب الشركات الكبيرة والناشئة على حد سواء ومستثمرين متخصصين في مجال تقنية الأموال، وذلك للتعرف على آخر تطورات عالم تقنية الأموال والمساهمة في رسم مستقبلها في الكويت.



وبهذه المناسبة، علق بشار الصايغ مدير عام جريدة الجريدة على انعقاد هذه القمة قائلا: لقد حققت النسخة الأولى من قمة تقنية الأموال في العام الماضي نجاحا باهرا، حيث شارك فيها أكثر من 200 متخصص في قطاعات التكنولوجيا المالية والبنوك والاتصالات. ونحن اليوم نستعد لاستضافة النسخة الثانية لتكون أكثر إثراء وفائدة، وذلك من خلال التعاون مع شركة «طلبات» الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا ووضع جدول أعمال يتناول المواضيع الأكثر إلحاحا في هذا القطاع بدءا من الابتكارات المصرفية الرقمية وتأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع الخدمات في الكويت، وصولا إلى أهمية مراكز التحكيم القانونية في بيئة اقتصاد تقنية وتكنولوجية متنامية.



واختتم قائلا: تستضيف قمة «تقنية الأموال 2023 MoneyTech» خبراء من أكبر الشركات الرائدة وستسلط الضوء على جيل جديد من رواد الأعمال الكويتيين في قطاع التمويل والمصارف والتكنولوجيا المالية. إن هذه القمة هي منصة يرسم المشاركون فيها اليوم مستقبل التكنولوجيا المالية في الكويت. كما أنه مع اتساع آفاق هذا القطاع في البلاد، نتطلع إلى أن يجذب هذا الحدث جمهورا أوسع يشمل خبراء التكنولوجيا المالية وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية ومحترفي التكنولوجيا ووسائل الإعلام.



من جهته، قال بدر الغانم، نائب الرئيس والمدير الإداري لطلبات الكويت: سعداء جدا بتعاوننا مع «قمم الجريدة» لنكون جزءا من هذا الحدث الديناميكي الذي يجمع أصحاب الرؤى وقادة الفكر وخبراء الصناعة.



وأضاف: توفر قمة «2023 MoneyTech» منصة فريدة لاستكشاف التوجهات المستقبلية في صناعة التكنولوجيا، ومشاركة الأفكار وتعزيز الجهود التعاونية بين القطاعات التكنولوجية والمالية المتطورة باستمرار.



وأكمل: نظرا إلى أن طلبات شركة قائمة على التكنولوجيا، نحن نحرص دائما على الابتكار والتطوير في جميع أعمالنا ونعتبر ذلك حجر الأساس في نجاحنا. إن مشاركتنا في هذه القمة تجسد حرصنا على تشجيع وتطوير صناعة التكنولوجيا والابتكارات الرقمية ودعم مستقبل تقنية الأموال في الكويت، البلد الذي انطلقت منه طلبات.



جدير بالذكر أن قمة «تقنية الأموال MoneyTech 2023» ستعقد في نسختها الثانية بمشاركة العديد من الشركاء الاستراتيجيين بمن فيهم شركة طلبات، بنك الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي، شركة تاب للمدفوعات، المركز المالي الكويتي «المركز»، شركة كامكو إنفست، شركة رساميل للاستثمار وشركة الملا أوتوموبيلز، وشركة ان سي ام للاستثمار، وشركة كاشير.



وستتضمن القمة كلمات رئيسية، جلسات حوارية وعروضا مرئية حول مواضيع مهمة ومتخصصة في عالم البنوك الرقمية ومجال تقنية الأموال، كما سيتم التعرف على تجارب مختلفة في هذا المجال بمشاركة رواد الأعمال ومجموعة من الشركات الكبيرة والناشئة في مجال تقنية الأموال في الكويت.



كما سيتضمن جدول أعمال القمة الفعاليات التالية:



٭ كلمة يقدمها بدر الغانم، نائب الرئيس والمدير الإداري لطلبات الكويت، حول اتجاهات السوق وسلوك المستهلك المستقبلي.



٭ كلمة يقدمها باسل حدادين من شركة «غوغل كلاود» تتناول البنية التحتية لتقنية الغد.



٭ كلمة يقدمها يي واي أنج، الرئيس التنفيذي لتطوير المنتج في طلبات، حول الذكاء الاصطناعي والمستهلك العربي



وجلسات حوارية حول:



٭ تقنية المطاعم والتقنية المالية ودورها في خدمة المستهلكين، ويشارك فيها رواد قطاع المطاعم في الكويت والمنطقة.



٭ أسواق رأس المال والتحدي القادم لشركات التقنية المالية، ويشارك فيها قياديو قطاع الاستثمار في الكويت والمنطقة.



٭ مميزات بنوك المستقبل ويشارك فيها قياديو قطاع البنوك في الكويت والمنطقة.



٭ أهمية مراكز التحكيم في بيئة اقتصادية تقنية وتكنولوجية متنامية، ويشارك فيها نخبة من القانونيين المتمرسين في شؤون التحكيم في الكويت.