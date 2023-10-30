تعاقدت الفنانة جومانا مراد على مسلسل «عتبات البهجة»، بطولة الفنان يحيى الفخراني، لتكون أول ممثلة تتعاقد عليه. وكشف مصدر من داخل العمل، حسب مجلة «لها»، أن الفخراني سوف يبدأ التحضيرات للتصوير بمجرد انتهاء السيناريست مدحت العدل من كتابة السيناريو وانتهاء الشركة المنتجة من التعاقد مع باقي الأبطال.



مسلسل «عتبات البهجة»، سيناريو وحوار مدحت العدل، وعدد حلقاته 15 حلقة، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.



يذكر أن أحدث أعمال الفنانة جومانا مراد كان فيلم «ع الزيرو»، بطولة: محمد رمضان، نيللي كريم، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من النجوم، إخراج ماندو العدل، تأليف مدحت العدل، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، حول «حمزة» الملقب بـ «دراجون»، ولديه طفل مريض يسعى إلى علاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.