القاهرة - محمد صلاح



بعد نجاح مسلسلات الدراما القصيرة في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، قرر عدد من النجوم والنجمات خوض منافسات الموسم الرمضاني المقبل بمسلسلات مكونة من 15 حلقة بدلا من 30 حلقة، خاصة أنها لا تتطلب مجهودا كبيرا في التصوير، حيث تقدم الفنانة يسرا مسلسلا جديدا من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، ومن المقرر الكشف عن اسمه وكافة تفاصيله خلال الفترة المقبلة.



وتعاقدت الفنانة نيللي كريم على بطولة مسلسل «فراولة»، وهو كوميدي شعبي مكون من 15 حلقة، كما تخوض مي عمر السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «نعمة الأفوكاتو» مع أحمد زاهر، ومن تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي، كذلك تواصل الفنانة هند صبري تحضيراتها لمسلسل جديد مكون من 15 حلقة، وذلك بعد غيابها عن الموسمين الأخيرين.



وتقدم الفنانة دينا الشربيني الجزء الثاني من مسلسل «كامل العدد» في 15 حلقة على أن يعرض في رمضان، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول منه في الموسم الماضي، ويشاركها في بطولته شريف سلامة، والعمل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي.



أما الفنان أكرم حسني فيخوض تجربته الأولى في عالم الدراما القصيرة بمسلسل «بابا جه»، ويعرض في رمضان أيضا، وجار حاليا التعاقد مع باقي أبطاله، وانضم إياد نصار إلى قائمة أصحاب الـ 15 حلقة في الموسم الرمضاني بمسلسله «صلة رحم» من تأليف أحمد أبو زيد، إخراج تامر نادي، وجار التحضير له والاتفاق على كل تفاصيله.