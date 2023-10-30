صدمت أوساط هوليوود بوفاة الممثل ماثيو بيري الذي أدى شخصية تشاندلر بينغ في المسلسل الكوميدي الأشهر «فريندز»، عن عمر يناهز 54 عاما. وأفادت تقارير اعلامية اميركية بأن مساعد بيري عثر عليه ميتا داخل حوض الجاكوزي الخاص في منزله بلوس انجيليس. ونقل موقع «تي ام زد» ان تشاندلر توفي في الجاكوزي بعد ان ادى نشاطا فيزيائيا. وتلقى بيري إسعافات أولية ومحاولات لإنعاش قلبه لكنها لم تنجح. وتأكد نبأ وفاته في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، أصدرته شبكة إن.بي.سي التلفزيونية التي أذاعت مسلسل «فريندز».



وقالت إن.بي.سي: «نشعر بحزن عميق لوفاة ماثيو بيري المبكرة، لقد أدخل الكثير من البهجة على مئات الملايين حول العالم بفضل أدائه الكوميدي المثالي وحسه الساخر. وسيظل اثره باقيا عبر الأجيال».



ولم تجد الشرطة أي دليل يشير إلى احتمال وقوع جريمة في المكان، ولم يعثر على أي مخدرات في مكان وفاة الممثل، على ما نقلت صحيفة لوس انجليس تايمز وموقع «تي ام زي» المتخصص عن مصادر أبقيت هويتها طي الكتمان.



وأبدت استوديوهات «وارنر براذزر» التي أنتجت المسلسل الشهير «صدمة». إلى جانب جنيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات لوبلان، وديفيد شويمر، صنع ماثيو بيري نجاح هذا المسلسل التلفزيوني الذي يعشقه الملايين خصوصا من جيل الشباب في الولايات المتحدة والعالم.



وتوالت رسائل النعي في هوليوود على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نبأ الوفاة.ونشرت انيستون مجموعة من صورها برفقة زميلها الراحل.



ووصفت الممثلة مينا سورفينو، التي أدت دور البطولة مع بيري في الفيلم التلفزيوني «بارالل لايفز» «Parallel Lives» عام 1994، الممثل الراحل بأنه «صاحب روح رقيقة ومضطربة».