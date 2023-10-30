ثامر السليم



عقد مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت، ندوة تحت شعار «الموقف العربي والغربي من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة» بمشاركة كل من استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.عبدالله الشايجي، واستاذ كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.علي السند، وأدار الندوة رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د.علي الكندري، في قاعة الخطوط الجوية الكويتية بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت بالحرم الجامعي في الشويخ.



بداية، استنكر د.عبدالله الشايجي حرب الابادة التي تحدث امام العالم جميعا على الهواء مباشرة من خلال المجازر التي ترتكب والجرائم التي تحدث في كل دقيقة مع ارتفاع عدد الشهداء، مستغربا عدم محاولة ايصال المساعدات الانسانية والاغاثية الي المحاصرين في غزة.



واشار الي ان الولايات المتحدة الأميركية استخدمت حق الفيتو مرتين في مجلس الامن من اجل عدم إيقاف النار بحجة ان هذا الامر سيستفيد منه حماس وهذا لأول مرة تكشر أميركا عن انحيازها مع العدو الصهيوني.



وبين ان «حماس» لا تتحمل مسؤولية ما حدث وفق القانون الدولي واتفاقية جنيف تعطي الحق للمحتل الدفاع عن ارضه والمقاومة، مؤكدا ان محاولة اسرائيل صبغ الشرعية لها من خلال تكرار ان «اسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها» فإن هذه المفاهيم مغلوطة، حيث لم تكن اسرائيل موجودة في عام 1947 بل ان الفلسطيني له الحق في الدفاع عن نفسه.



وكشف عن ان حكومة نتنياهو تترنح وانه قد انتهى سياسيا، وذلك لفشل حكومته امنيا وعسكريا واستخباراتيا، وكذلك ثبت للناخب الاسرائيلي كذب مقولة الجيش الذي لا يقهر، مثمنا الدور الكويتي من القضية الفلسطينية والذي اثبتت للعالم اجمع انها ترفض كل اشكال التطبيع، وكذلك الفزعة للشعب الكويتي وحملة المقاطعة والتصدي بأي طريقة كانت.



من جانبه، وصف د.علي السند الموقف العربي من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة بالضعيف.



ولفت الى ان القمة الاخيرة التي عقدت اجمعت على قضية التهجير بشكل عام، حيث خلت تلك البيانات من حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، مؤكدا ان الموقف الغربي اجمع على حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها، في المقابل فإن الموقف العربي لم يتطرق إلى مقاومة الشعب الفلسطيني او حتى التلويح باستخدام أي ورقة ضغط على اسرائيل.