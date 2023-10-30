استقبلت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية صباح امس الدفعة 50 المجندين، وذلك بعد أن أتم المجندون جميع الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم والتحاقهم بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية، موزعين حسب عنوان السكن بعد أن تلقوا رسائل وإشعارات عبر تطبيق (هويتي) بالمستندات المطلوبة والمواقع المحددة عند الالتحاق مقسمين على المعاهد التالية (معهد القوة البحرية، معهد الدفاع الجوي، معهد الحرس الأميري، معهد الخدمة الوطنية العسكرية، معهد القوة البرية).



وكان في استقبال المجندين لحظة دخولهم ضباط وضباط صف وأفراد هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، الذين قاموا بدورهم بتنظيم عملية الدخول، وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالالتحاق بالخدمة العاملة.



هذا، وقد اتخذت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية كل الترتيبات الضرورية والاستعدادات اللازمة لاستقبال المجندين، من خلال إعداد برامج تدريبية وتأهيلية تمكنهم من اجتياز هذه المرحلة والانخراط في العمل بالخدمة الميدانية بعد ذلك، حيث ان مدة الخدمة العاملة للمجندين هي سنة ميلادية تنقسم إلى قسمين: دورة مدتها شهران من دون مبيت يتم من خلالها تدريب وتعليم المجندين مختلف العلوم والمهارات العسكرية، والقسم الثاني: عشرة أشهر يؤديها المجند في لواء الخدمة الوطنية العسكرية/11 وسوف تعقد دورات تأهيلية، وذلك حسب الخطة التدريبية المعتمدة لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية.