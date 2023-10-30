بداح العنزي



أبقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة فهد العبدالجادر الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن إصدار رخص مؤقتة لبعض الأنشطة خلال موسم البر.



وقال العبدالجادر إن اللجنة أبقت على جدول أعمالها المعاملات التالية:



٭ الكتاب المقدم من الجمعية الكويتيـــة للمشروعـــات الصغيرة والمتوسطة بشأن استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم البلدية.



٭ الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن تعديل بعض أحكام لائحة خيام المناسبات المؤقتة.



٭ مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2025/2024.



وبين أن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي طلب الاتحاد الكويتي للتأمين إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.