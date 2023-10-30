عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في وزارة الاشغال يعمل على تحقيق توصية اللجان السابقة ويؤهل المختبرات والادارات للحصول على «الآيزو» حيث تم طرح وترسية وتوقيع الممارسة إ م م/ 2/ 6 تطبيق نظام الجودة الآيزو وسيتم البدء بمختبرات الاسفلت للحصول على ISO 17025. وقالت المصادر ان هذه الممارسة لتأهيل قطاع المركز الحكومي ليكون قادرا على الحصول على شهادات الآيزو: ‏ISO9001، ISO17025، ISO14001، ISO17020، ISO17065، مبينة ان الشهادات تمكن قطاع المركز الحكومي من تحقيق جودة الخدمات المقدمة وتنظيم وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل المخاطر والاستدامة وإدارة وتقليل التأثيرات البيئية وزيادة الثقة والمصداقية وتحسين إدارة الجودة وقدرة القياس والاختبار.



وأوضحت المصادر أن المركز الحكومي يعتمد تعيين مختبر محايد ثالث كجهة تقويم مطابقة للقيام بفحوصات ضبط جودة مشاريع الطرق QC وذلك لضمان جودة المواد والاعمال المنفذة بالمشاريع وهي من توصيات اللجان السابقة.



وأشارت الى أن المركز الحكومي يدعم ويجهز المختبرات استعدادا للقيام بفحوصات إحكام توثيق الجودة QA بمشاريع الطرق، وتقييم الرصف حيث تم توقيع عقد صيانة وإصلاح الاجهزة والمعدات لمدة 3 سنوات وتم جرد أجهزة جميع المختبرات والمعدات الثقيلة الحقلية للقيام بأعمال الصيانة الدورية والوقائية وأعمال المعايرة الدورية لكافة أجهزة ومعدات وآليات مختبرات المركز الحكومي، ولتوفير الاحتياجات من المواد الاستهلاكية اللازمة لإجراء الفحوصات والإصلاحات الطارئة.



ولفتت الى ان المركز الحكومي للفحوصات يسعى ضمن استراتيجية تنفذها الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي بالتكليف م.ايمان العمر لمواكبة أحدث ما تم التوصل إليه من أجهزة ومعدات لضمان جودة المواد المستخدمة في مشاريع الدولة.